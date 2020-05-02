沐泰街12號項目 擬第三季登場

【同區新盤供應】「啟德區大地主」會德豐地產在區內有多幅住宅地，OASIS KAI TAK已經在去年入伙，另沐泰街12號住宅項目在機會在今年登場。該項目正申請預售樓花同意書，項目分2期發展，第1期涉

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