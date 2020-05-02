啟德1號（I）屋苑解構

景觀：望樓景或園景為主 向南高層戶享少海景

由於區內新樓林立，所以景觀主要以樓景或內園景為主。向東單位望居屋啟朗苑、向西單位望同系啟德1號（II）。1座向北的單位望港鐵站及商地，景觀會較為開揚，不過前臨

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