啟德1號（I）屋苑解構 置業家居 2020/05/02 分享： 景觀：望樓景或園景為主 向南高層戶享少海景 由於區內新樓林立，所以景觀主要以樓景或內園景為主。向東單位望居屋啟朗苑、向西單位望同系啟德1號（II）。1座向北的單位望港鐵站及商地，景觀會較為開揚，不過前臨 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（八） 相關文章 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 今日 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 沐泰街12號項目 擬第三季登場 今日 沐泰街12號項目 擬第三季登場 啟德1號（I）屋則大觀園 今日 啟德1號（I）屋則大觀園 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 今日 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 2房：佔供應逾4成 實用507至567呎 今日 2房：佔供應逾4成 實用507至567呎 最新專欄文章 更多 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 今日 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 3房：長廳開則 部分連套房及儲物室 今日 3房：長廳開則 部分連套房及儲物室 2房：佔供應逾4成 實用507至567呎 今日 2房：佔供應逾4成 實用507至567呎 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 今日 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 啟德1號（I）屋則大觀園 今日 啟德1號（I）屋則大觀園 啟德1號(I) 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入