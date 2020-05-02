啟德1號（I）屋則大觀園

啟德1號（I）於2017年底入伙，樓齡不足3年，合共提供545伙，由2座高座及6座低座住宅大樓組成，實用面積介乎367至1,663平方呎。2座高座住宅大樓分別樓高29及30層，1座全幢1層10伙；2座

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