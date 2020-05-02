1房：劃一採開放式廚房 套房設計

啟德1號（I）1房提供89伙，佔總供應約16%，實用面積367至386平方呎，集中在1座F室，以及2座D及H室。1房開則相若，長方形的客飯廳外連露台，採用開放式廚房設計。睡房與客飯的座向一致，並採用趟

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