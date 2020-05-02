2房：佔供應逾4成 實用507至567呎

屋苑2房戶佔總供應約42%，實用面積507至567平方呎，集中在1座B、C、D、E室，以及2座B、E、F、G室，其中只有1座B室單位採用梗廚房。此外，大部分浴室均不設窗戶，若買家要求浴室有窗，只可以選

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