2房：佔供應逾4成 實用507至567呎 置業家居 2020/05/02 分享： 屋苑2房戶佔總供應約42%，實用面積507至567平方呎，集中在1座B、C、D、E室，以及2座B、E、F、G室，其中只有1座B室單位採用梗廚房。此外，大部分浴室均不設窗戶，若買家要求浴室有窗，只可以選 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（八） 相關文章 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 今日 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 沐泰街12號項目 擬第三季登場 今日 沐泰街12號項目 擬第三季登場 啟德1號（I）屋苑解構 今日 啟德1號（I）屋苑解構 啟德1號（I）屋則大觀園 今日 啟德1號（I）屋則大觀園 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 今日 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 最新專欄文章 更多 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 今日 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 3房：長廳開則 部分連套房及儲物室 今日 3房：長廳開則 部分連套房及儲物室 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 今日 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 啟德1號（I）屋則大觀園 今日 啟德1號（I）屋則大觀園 啟德1號（I）屋苑解構 今日 啟德1號（I）屋苑解構 啟德1號(I) 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入