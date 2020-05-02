3房：長廳開則 部分連套房及儲物室 置業家居 2020/05/02 分享： 另外，3房戶供應屬次多，合共205伙，佔總供應量約38%，實用面積由567至850平方呎，可細分為淨3房、3房（連套房）及3房（連套房）及儲物室，及3房（連套房）及儲物室連廁。集中在1座A、G、H、J ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（八） 相關文章 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 今日 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 沐泰街12號項目 擬第三季登場 今日 沐泰街12號項目 擬第三季登場 啟德1號（I）屋苑解構 今日 啟德1號（I）屋苑解構 啟德1號（I）屋則大觀園 今日 啟德1號（I）屋則大觀園 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 今日 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 最新專欄文章 更多 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 今日 啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 2房：佔供應逾4成 實用507至567呎 今日 2房：佔供應逾4成 實用507至567呎 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 今日 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 啟德1號（I）屋則大觀園 今日 啟德1號（I）屋則大觀園 啟德1號（I）屋苑解構 今日 啟德1號（I）屋苑解構 啟德1號(I) 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入