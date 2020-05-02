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3房：長廳開則 部分連套房及儲物室

置業家居 2020/05/02

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另外，3房戶供應屬次多，合共205伙，佔總供應量約38%，實用面積由567至850平方呎，可細分為淨3房、3房（連套房）及3房（連套房）及儲物室，及3房（連套房）及儲物室連廁。集中在1座A、G、H、J

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（八）

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