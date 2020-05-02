啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場 置業家居 2020/05/02 分享： 港鐵早前宣布，屯馬綫全綫料明年可以通車，消息料可刺激啟德區二手交投，4月啟德1號（I）錄3宗買賣成交，較3月的1宗增加2宗。現時屋苑有85個放盤，1房$828萬入場。 前身為香港啟德國際機場，經過政府規 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（八） 相關文章 沐泰街12號項目 擬第三季登場 今日 沐泰街12號項目 擬第三季登場 啟德1號（I）屋苑解構 今日 啟德1號（I）屋苑解構 啟德1號（I）屋則大觀園 今日 啟德1號（I）屋則大觀園 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 今日 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 2房：佔供應逾4成 實用507至567呎 今日 2房：佔供應逾4成 實用507至567呎 最新專欄文章 更多 3房：長廳開則 部分連套房及儲物室 今日 3房：長廳開則 部分連套房及儲物室 2房：佔供應逾4成 實用507至567呎 今日 2房：佔供應逾4成 實用507至567呎 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 今日 1房：劃一採開放式廚房 套房設計 啟德1號（I）屋則大觀園 今日 啟德1號（I）屋則大觀園 啟德1號（I）屋苑解構 今日 啟德1號（I）屋苑解構 啟德1號(I) 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入