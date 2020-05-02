  • 24°C
香港時間 : 2020502日 (六) 02:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場

置業家居 2020/05/02

分享：

港鐵早前宣布，屯馬綫全綫料明年可以通車，消息料可刺激啟德區二手交投，4月啟德1號（I）錄3宗買賣成交，較3月的1宗增加2宗。現時屋苑有85個放盤，1房$828萬入場。

前身為香港啟德國際機場，經過政府規

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（八）

相關文章

沐泰街12號項目 擬第三季登場
今日
沐泰街12號項目 擬第三季登場
啟德1號（I）屋苑解構
今日
啟德1號（I）屋苑解構
啟德1號（I）屋則大觀園
今日
啟德1號（I）屋則大觀園
1房：劃一採開放式廚房 套房設計
今日
1房：劃一採開放式廚房 套房設計
2房：佔供應逾4成 實用507至567呎
今日
2房：佔供應逾4成 實用507至567呎

最新專欄文章 更多

3房：長廳開則 部分連套房及儲物室
今日
3房：長廳開則 部分連套房及儲物室
2房：佔供應逾4成 實用507至567呎
今日
2房：佔供應逾4成 實用507至567呎
1房：劃一採開放式廚房 套房設計
今日
1房：劃一採開放式廚房 套房設計
啟德1號（I）屋則大觀園
今日
啟德1號（I）屋則大觀園
啟德1號（I）屋苑解構
今日
啟德1號（I）屋苑解構
啟德1號(I) 二手市場

上一篇文章

油價暴瀉啟示 樓市跌幅有限

下一篇文章

沐泰街12號項目 擬第三季登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

印巴客歸港挑戰 抗疫百日未許鬆
印巴客歸港挑戰 抗疫百日未許鬆
國情知聞 - 國鐵多拉快跑 疫後以盈補虧
國鐵多拉快跑 疫後以盈補虧