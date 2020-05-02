啟德1號（I）享鐵路之便 SSD陸續鬆綁 1房$828萬入場

港鐵早前宣布，屯馬綫全綫料明年可以通車，消息料可刺激啟德區二手交投，4月啟德1號（I）錄3宗買賣成交，較3月的1宗增加2宗。現時屋苑有85個放盤，1房$828萬入場。

前身為香港啟德國際機場，經過政府規

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