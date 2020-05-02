香樟一號 港推23伙 現樓連裝修￥40萬起

以位於東莞樟木頭鎮中心片區的香樟一號，為全新的公寓項目，採用現代典雅風格建築，供應面積36平方米的連裝修單位，入場費由￥40萬起。

項目位處樟木頭新城區和老城區的結合處，是樟木頭鎮行政中心區和商務中心雙

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