香樟一號 港推23伙 現樓連裝修￥40萬起 置業家居 2020/05/02 分享： 以位於東莞樟木頭鎮中心片區的香樟一號，為全新的公寓項目，採用現代典雅風格建築，供應面積36平方米的連裝修單位，入場費由￥40萬起。 項目位處樟木頭新城區和老城區的結合處，是樟木頭鎮行政中心區和商務中心雙 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起 2020/04/18 雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起 時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場 2020/04/10 時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場 中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場 2020/04/04 中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場 九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起 2020/03/28 九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起 中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場 2020/03/21 中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場 東莞 中國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入