  • 24°C
香港時間 : 2020502日 (六) 02:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

香樟一號 港推23伙 現樓連裝修￥40萬起

置業家居 2020/05/02

分享：

以位於東莞樟木頭鎮中心片區的香樟一號，為全新的公寓項目，採用現代典雅風格建築，供應面積36平方米的連裝修單位，入場費由￥40萬起。

項目位處樟木頭新城區和老城區的結合處，是樟木頭鎮行政中心區和商務中心雙

...

欄名 : 國內置業

最新專欄文章 更多

雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起
2020/04/18
雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起
時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場
2020/04/10
時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場
中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場
2020/04/04
中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場
九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起
2020/03/28
九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起
中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場
2020/03/21
中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場
東莞 中國

上一篇文章

3房：長廳開則 部分連套房及儲物室

下一篇文章

換季收納知識庫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

印巴客歸港挑戰 抗疫百日未許鬆
印巴客歸港挑戰 抗疫百日未許鬆
國情知聞 - 國鐵多拉快跑 疫後以盈補虧
國鐵多拉快跑 疫後以盈補虧