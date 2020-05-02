換季收納知識庫 置業家居 2020/05/02 分享： 天氣愈來愈熱，相信大家已將家中的厚身衣物及羽絨被等，分階段收納妥當。換季是龐大的「家務工程」之一，究竟冬天衣物被單應如何收納及清洗，其實大有學問。今期先由註冊物理治療師分享，收納時彎腰與屈膝等動作可免 ... 欄名 : 家居頭條 資料提供 : 安晉物理治療中心（26130689） 鳴謝 : 心視台TVsoul 相關文章 護理篇：換季衣物清潔 可參考護理標籤 今日 護理篇：換季衣物清潔 可參考護理標籤 最新專欄文章 更多 護理篇：換季衣物清潔 可參考護理標籤 今日 護理篇：換季衣物清潔 可參考護理標籤 精選母親節 窩心禮物 2020/04/25 精選母親節 窩心禮物 【心意卡篇】表達無盡愛意 2020/04/25 【心意卡篇】表達無盡愛意 【烹調篇】讓下廚倍添樂趣 2020/04/25 【烹調篇】讓下廚倍添樂趣 德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作 2020/04/18 德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作 家居 物理治療 健康問題 家電 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入