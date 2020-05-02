天氣愈來愈熱，相信大家已將家中的厚身衣物及羽絨被等，分階段收納妥當。換季是龐大的「家務工程」之一，究竟冬天衣物被單應如何收納及清洗，其實大有學問。今期先由註冊物理治療師分享，收納時彎腰與屈膝等動作可免

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