視訊經濟崛起 疫市環保新大潮？

2008年金融海嘯催生了「共享經濟」，這次的新冠狀病毒會否促成嶄新又兼顧環保新經濟模式？

留家工作學習 降交通需求

過去幾個月，大部分人留家工作、學生沒法上學，視訊溝通軟件一下子成為大熱，不單用來開會和上課，連看病、健身、學烹飪都離不過它，人們也從開始時雞手鴨腳，漸漸練成視像達人。英國老牌的AA汽車會估計，既然大家足不出戶也能做那麼多事情，幹嘛還要經常坐車、搭飛機？

簡單說，就是降低了交通運輸的需求。

BBC報道指，英國政府為應付棘手的塞車問題，每年耗費270億英鎊。假如視訊科技能減少車流量，暢通交通，那麼不僅僅能解決塞車，還能減低路邊空氣污染物，也為政府省下大筆醫療開支，已經超出一石二鳥的效益了。

地球放長假 空氣質素改善

再說，商業區寸金尺土，倘若有些工種不要回辦公室工作，老闆便可以租賃小一點的空間，隨時大省一筆；員工不必每天擠車通勤，交通費又省一筆，還未算多出來的私人時間。如此環環相扣下，便是「視訊經濟」的雛形。

疫情為全球帶來沉重的教訓，但同時讓地球先生放了一個悠長假期，在無人類的干擾下，暫時回復藍天綠水。過去全世界空氣最差的20個城市中，印度高佔14個；近日封城，印度朋友告訴我，現在只剩兩個榜上有名，大家難得吸到清新空氣。不單印度，全球受疫情影響的城市都因為工商交通活動的停頓，改善了空氣質素，連碳排放也大減。

對地球先生來說，人類，可能才是最大的病毒。

擺脫化石燃料 減溫室氣體

人類習慣高碳、高排放的的發展模式，覺得別無他法，於是犧牲了環境、趕盡鳥獸蟲魚。這次非比尋常的疫情，造成很多悲劇，但同時帶來另一種生活方式的想像。經此一役，如果我們依然business as usual，繼續食野味、追逐不可持續的經濟增長、過度消費，便是錯失了疫症帶來的重要教訓。

當然，疫症下污染少了，屬非常態，但是如果能善用視訊經濟，減低溫室氣體排放，並非沒可能。

新冠肺炎下，全球能源需求下滑。以美國為例，疫情下石油消耗下跌三成；近來期油價格更罕有地出現負數，要倒貼給買石油的人。《經濟學人》報道，石油公司已經削減了今年四分之一的資本支出，新興的頁岩氣開發亦會放緩。我們何不借視訊經濟，持續壓縮、甚至擺脫化石燃料支配的經濟發展模式，從源頭減少排放溫室氣體和空氣污染物？

認真說，香港租金貴、土地稀缺，視訊經濟應大有可為。又或者，循這個思路去思考，我們真的沒必要花大錢去蓋機場三跑。

▲ 過去幾個月，大部分人留家學習工作，視訊溝通軟件成為大熱，交通需求大大降低。（法新社資料圖片）