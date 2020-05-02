反對派未收斂 反攬炒難單靠警察

03年的「反23條」立法，打開了特區管治的「潘朵拉盒子」，往後助虐於顏色革命，將社會推向歷史新拐點：「一國」與「兩制」的利益共同體怎走？縱暴廢青怎管？國家民族認同怎加強？「兩辦」怎樣助推積極性的一國兩制？

鼓吹疫境示威 延續黑暴淪棋子

在新冠疫情、黑暴餘波和經濟滑坡的三面夾擊下，反對派不但不以社稷為念而收斂，更以西方力量的對華博弈棋子自居，悍然衝擊基本法的憲制底綫，以「政治攬炒」去癱瘓議會，挫削立法的憲制職能；又無視防疫「限聚令」的要求，鼓動市民集會示威，作為延續黑暴的棋子。

事已至此，不能再單靠警方或司法機構孤軍作戰，而需統合管治團隊和各界的支持力量，既平息黑暴，也助鞏固中央對港的全面管治，主動推進積極的一國兩制。

挑釁拉布陰謀論 22條偷換概念

由於事涉基本法，並是實現國家統一的樣辦案例，「兩辦」有責任代表中央跟進和監督港澳事務，不容反對派胡作非為。然而，第一，對於「兩辦」早前的強烈譴責，反對派非但不知所進退，反而挑釁性地連續第16次拉布，更強將基本法第22條套入陰謀論，謬指中央違反基本法。既然善意提醒和嚴詞警告均未見成效，依法檢控和在必要時遞奪議員資格，以及提請中央釋法，便成為後續必然的考慮選項。

第二，反對派一直借立會宣誓去挑戰國家主權、侮辱憲法和基本法，並以拉布去阻礙特區施政，甚至想藉選舉去組織反對中央的領導班子；近年更充當西方勢力的「棋子」，謀劃顏色革命，甘為遏中反華的槓桿。要震懾歪邪，就要凡事都以基本法為綱，不能被所謂「核心價值」所扭曲誤導。

第三，至於「兩辦」是否受制於基本法第22條，不能「干預」特區內部事務，這個爭議不過是反對派的偷換概念：

①「兩辦」並非條文泛指的「中央人民政府所屬各部門」，而是獲中央授權對港「行使監督權」。

②條文提及的「不得干預」是指特區根據基本法自行管理的事務，而非「任何香港事務」。

③「政治攬炒」癱瘓了立法會及其內會的工作，中斷了中央和基本法授予的憲制職責。「兩辦」的參與，有權有責有理有利有節。

令人扼腕的是，反對派不乏法律專業人士，更有曾參與基本法的起草、諮詢和推廣工作，但竟昩於法理事實，拿第22條做文章，曲解基本法，誤導社會輿情，用盡手段求「去中央化」甚至「港獨」，其心可議，令人不齒！

重塑法治新共識 助推一國兩制

第四，香港崇尚法治，但港人特別是新世代的法治觀念薄弱、法治文化缺失，以捍衞法治之名，遂行違法誖暴之亂，因而需在嚴懲之餘，重點查明法治失守的因由，重建維護香港法治的新共識，並要超前地為「後50年」的基本制度作準備，整飭特區管治，實現特區的長治久安。

▲ 由於事涉基本法，並是實現國家統一的樣辦案例，「兩辦」有責任代表中央跟進和監督港澳事務，不容反對派胡作非為。（資料圖片）