美3大航空公司 要求乘客戴口罩 國際版 2020/05/02 分享： 祈求早日解封的不止美國州政府，各航空公司亦如是。疫情猖獗，導致美國各大航空公司流失近95%國內乘客，為求重整生意，3大航空公司提出新措施，乘客搭飛機時必須戴口罩。 繼捷藍航空（Jetblue ... 欄名 : 知識庫 相關文章 美確診病例續升 逾20州仍急復工 今日 美確診病例續升 逾20州仍急復工 俄新症逾7千宗新高 總理中招 今日 俄新症逾7千宗新高 總理中招 美向G7 提改革世衞要求清單 今日 美向G7 提改革世衞要求清單 最新專欄文章 更多 總統引國防生產法 美企特事特辦 2020/04/30 總統引國防生產法 美企特事特辦 肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機 2020/04/29 肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機 美制定復工時間表 有何準則？ 2020/04/28 美制定復工時間表 有何準則？ 紐約州感染人數 為確診10倍？ 2020/04/25 紐約州感染人數 為確診10倍？ 亞特蘭大機場 全球最大航空樞紐 2020/04/24 亞特蘭大機場 全球最大航空樞紐 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 疫情 美國 口罩 航空 聯合航空 美國航空 達美航空 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入