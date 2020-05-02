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美3大航空公司 要求乘客戴口罩

國際版 2020/05/02

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祈求早日解封的不止美國州政府，各航空公司亦如是。疫情猖獗，導致美國各大航空公司流失近95%國內乘客，為求重整生意，3大航空公司提出新措施，乘客搭飛機時必須戴口罩。

繼捷藍航空（Jetblue

...

欄名 : 知識庫

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