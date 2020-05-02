印巴客歸港挑戰 抗疫百日未許鬆

香港昨天踏入抗疫100日，衞生署張竹君醫生盛讚港人一直合作。不過本港連續5天零確診的紀錄，昨天戛然中斷，原因是巴基斯坦港人開始回歸後，在強制隔離群中出現2宗確診，不過本港保持過去12天沒有本地感染個案，這卻也正好提醒長假期難免鬆懈的公眾重新警惕，為新一波輸入個案和日趨炎熱的天氣做好準備，跟政府一起打長久防疫戰。

巴國回港確診 警醒鬆懈公眾

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政府做了很多抗疫措施，但全靠市民合作，注重環境衞生，兼汲取沙士經驗，比外國更警覺，也算有耐性，才能捱到現在。惟眼下全港至少有三大風險，不可不察。

首先，4月下旬本港疫情漸穩，最後11天僅12人確診，更有7天零案例，公眾難免有所鬆懈，享受4天長假，公共交通、商戶重現久違的人潮。有市民不理政府勸阻，蜂擁前往長洲參加太平清醮，多個已關閉的泳灘亦人山人海，不戴口罩者眾，也有人疑違反4人的限聚令，群聚恐會增加播毒風險。

過去每有滯留人士集體返港，確診個案總攀升，那是目前第二個風險。巴基斯坦首批共319人前天回港，已有兩人昨天確診，且沒病徵，正警醒大眾千萬要抵住「抗疫疲勞」，保障自身和社會安全。

全港1,039個確診案例中，逾400人潛伏期曾到英國，僅13人去過巴基斯坦和印度，惟兩國現時分別屬亞太區第四及第二多人確診。港府今後須做好駿洋邨的14天強制檢疫，才能確保約8,000名滯留兩國人士，回港後不會成為漏網的隱形病人。

無分族裔階層 抗疫補漏拾遺

本地的統計鮮少微細至分區或種族，但歐美數據發現少數族裔和草根社區中招風險每以倍數計，背後關乎既有長期疾病、從事前綫工作等社會因素。單就南亞裔族群而言，港府應聯同相關社福組織加強支援不諳粵語者，盡量預防社區爆發。

第三，高溫可根絕新冠病毒的好夢早已成空，濕熱天氣反或妨礙抗疫。本港氣溫穩步上揚，下周六料觸及33度的酷熱天氣警告的門檻，要全天候戴口罩，已愈來愈翳焗；理大指近8成港人慣於重用口罩，惟汗水一旦沾濕外科口罩，抗毒力大跌，港府更要確保基層有足夠口罩可用。

對抗新冠肺炎，必須每個階層和範疇均滴水不漏，新加坡外勞於環境惡劣的宿舍集體染疫，正是明證。有調查曾指本港劏房、板間房、天台屋等有8成比室外熱，下周三重開的圖書館，勢成避暑勝地。要減少群聚，港府可參考電力公司，嘗試直接補貼基層，又或加快建設環境較佳的過渡屋。

疫苗成功研發前，新冠肺炎恐會變成風土病，伺機捲土重來，港大袁國勇教授已提出要準備全年戴口罩。大眾須於炎夏一樣不怕戴，港府也要確保基層和少數族裔夠罩可用，了解個別需要、做好數據統計，才不會前功盡廢，令香港繼續成為國際抗疫模範。

責任編輯：陳靜芬