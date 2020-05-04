中國互聯網實業（已不止於互聯網綫上世界也涉及到具體實業）又到了改朝換代時刻，上一代馬雲淡出，馬化騰雖然仍是最新中國首富，但論迅速增長的勢頭，拼多多的黃崢最近可算突圍而出。據福布斯數字，對上大約一個月內，拼多多股價升超過三成，黃崢身家暴漲九十二億美元達二百五十七億元，已超過許家印、劉強東、丁磊等，成為中國內地第三大富豪。

作為電商，拼多多上位之快確實令人側目。自己身邊的圈子基本上沒聽說朋友用，但在街上看到的宣傳，那些手機上顯示百億補貼購物等招數卻有印象。相信之前主要是針對二三綫城市甚或小城鎮的較中低檔市場（有賣三百多元的手機，又常鼓勵拼單拿更低價）。但眨眼間，這間只有四年多的公司卻已成為中國第二大電商！玩的是「拼」的概念，可由用戶發起，拼齊親朋好友團購便宜商品，而且較多各種優惠補貼，就是說，社交屬性和性價比相對較強。

有電商朋友稱，在中國做電商，不要廢話，流量才是王，要流量，就要有價格優勢。有總價不高的低端產品成交的大流量，條數自然好睇。

當然，不能長期玩低端，它最近被看好，應該和它跟大型傳統零售商國美合作有關，概念上，就等於說有了更強的綫上綫下互補（實體店加網購作為新零售典型），以及往中檔消費的方向發展潛力。黃崢是八〇年生，美團的王興是七九年，與剛出事的原阿里合夥人蔣凡（八五年，現降職處理，但業界估計未必因此前途盡毁），被認為是中國互聯網實業接班人。此前，已有傳阿里計劃要推動主要領導層皆為八五後的方針。三十多至四十出頭的互聯網新貴正要接手中國新經濟，想法有何不同，會是個財經媒體值得好好一做的題材。