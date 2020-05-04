營養標籤並非單看卡路里

減肥戰友Flora發現，熱量同是80卡的梳打餅及威化餅，前者每百克的鈉含量為554毫克，而後者則只有68毫克，便認定威化餅較健康。

我先讚賞Flora認真閱讀營養標籤的態度，卻又忍不住笑：「梳打餅是鹹味餅乾，而威化餅則是甜的，梳打餅的鈉（Sodium）或鹽份含量當然會較高吧！」我再放大相片中威化餅的營養標籤，「你看看它的糖份（Sugar）有22.4克！而梳打餅則近乎零；至於脂肪含量……威化餅是梳打餅的3倍！多吃必會致肥。」

Flora眨眨帶點失望的眼神說：「常說餅乾鈉質含量高，不宜多吃，還以為選鈉質較低的就行……」

加工食物如餅乾、零食、急凍食品等，製作過程中或都會額外加入油、糖及鹽份等，一方面可增加食物的味道；另外亦有防腐作用，減少微生物的滋生，延長食物保質期。

根據食物安全中心的指引，每百克計，脂肪含量20克以上屬「高脂」食物；糖份多於15克屬「高糖」食物；而鈉質600毫克以上，則屬「高鈉」。Flora很迷惘：「一堆堆的數字，弄得我頭昏腦脹了。」

我再說：「其實除了參考數字資料外，我們亦可留意食物的製造成分……」我拿起一包急凍雲吞的包裝，嘗試給她作解釋，「你看看，成分表上列出有蝦、西洋菜、小麥麵粉、豬肉、蛋白、麻油……」，即使是「水蛇春」那麼長而複雜的成分，也必定是從多至少順序排列的；「排首位的蝦佔比重最多，然後是西洋菜……如此類推，肥豬肉及麻油這些脂肪成分相對排較後位置，可估計這款雲吞的脂肪量並不太高。」

若發現油、糖、鹽等有關字眼，出現在成分表較前位置，尤其排首三位的話，即所佔比例相對較多，就可能屬高脂、高糖或高鈉食物了。