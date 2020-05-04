荷蘭梵高博物館免費網上資源 玩Board Game看名畫填色展創意

新冠肺炎疫情在全球蔓延，不少博物館及美術館被迫關閉，減少人流聚集。荷蘭梵高博物館閉館至6月1日，現時除了將藝術品移師網上任人瀏覽，更將大部分資料及精心設計的小遊戲，統統放上官網，讓大人小朋友安坐家中也

...