環球大放水 房地產有望「黃金化」？

環球經濟勢陷衰退，各國股票經歷恐慌性拋售近一個月後，近來展現熊市反彈，以黃金為首的商品亦獲資金大舉流入，例如在美國掛牌、深受投資者熟悉的SPDR黃金ETF（GLD），按彭博數據，單單4月就已錄得約

...