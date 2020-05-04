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環球大放水 房地產有望「黃金化」？

評．析．天下版 2020/05/04

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環球經濟勢陷衰退，各國股票經歷恐慌性拋售近一個月後，近來展現熊市反彈，以黃金為首的商品亦獲資金大舉流入，例如在美國掛牌、深受投資者熟悉的SPDR黃金ETF（GLD），按彭博數據，單單4月就已錄得約

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撰文 : 傲龍天

欄名 : 交易講場

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