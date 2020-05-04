環球大放水 房地產有望「黃金化」？ 評．析．天下版 2020/05/04 分享： 環球經濟勢陷衰退，各國股票經歷恐慌性拋售近一個月後，近來展現熊市反彈，以黃金為首的商品亦獲資金大舉流入，例如在美國掛牌、深受投資者熟悉的SPDR黃金ETF（GLD），按彭博數據，單單4月就已錄得約 ... 撰文 : 傲龍天 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起 2020/05/02 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起 交易講場 - 滙豐業務啟示 港銀壞帳不太壞 2020/04/30 滙豐業務啟示 港銀壞帳不太壞 交易講場 - A股加入救市 註冊制拓融資渠道 2020/04/29 A股加入救市 註冊制拓融資渠道 交易講場 - 許正宇接掌財庫局 工作重點有路捉 2020/04/28 許正宇接掌財庫局 工作重點有路捉 交易講場 - 商品斬倉式暴瀉 投資者怎部署？ 2020/04/27 商品斬倉式暴瀉 投資者怎部署？ 商品 樓價 黃金 疫情 新冠肺炎 經濟 指數 金融 GDP 就業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入