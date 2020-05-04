「後新冠時代」 工作環境大改變？

新冠肺炎下更多人為抗疫會留在家中工作，世界經濟論壇認為此舉可為全球職場帶來重大改變。疫情過後，本港僱主亦值得反思工作環境與疫症的關係。

世界經濟論壇表示，不少人迫於疫情而在家中工作，但各地辦公室的設計亦將面臨大改造，例如確保員工之間可保持6呎距離、辦公室從開放式設計回歸至封閉式、及共享工作空間崛起。

開放式辦公室 加間隔板減感染

讓員工隔枱坐，對大多數辦公室空間有限的公司而言或難做到，但亦有其他設計方面的問題值得反思。例如現時在本港常見的開放式辦公室設計，早年曾受矽谷企業吹捧，只因其具有節省成本、可增加員工互動等好處。然而，其在疫情下反映一大弊端，便是增加患病風險。瑞典斯德哥爾摩大學一項涉及1,852名員工的研究發現，開放式設計可令細菌及病毒散播更快。

開放式辦公室設計近年屢被詬病，包括被質疑令員工缺乏私隱、更常受到干擾、乃至無法真正加強團隊合作，反令員工效率低下。世界經濟論壇引述專家預測，「後新冠時代」未必能令50年代流行的間隔辦公空間（cubicle）死灰復燃，但設計上會更為封閉。矽谷科企Autodesk前總裁Carol Bartz亦表示，未來的辦公室可能會更注重在員工之間加設間隔板。

此趨勢或也會在本港出現，設計行One Space董事總經理Greg Pearce接受本地傳媒訪問時表示，未來的求職者未必接受全面開放式辦公室設計，認為企業可考慮在員工座位之間加設間隔板面，以減少打噴嚏或咳嗽傳染病毒、但同時保留開放式設計的空曠感，例如用殺菌材料製造間隔板，或安裝殺菌空氣淨化劑。

共享辦公室在面世之初頗受歡迎，其能夠促進不同行業之間的意見交流及社交是其主要賣點，但在疫情後能否保持此優勢？英國建築師行Scott Brownrigg表示擔心疫情過後，僱主未必會肯將所有團隊成員與其他公司的員工同置一室。

港共享工作間 首季會員增25%

本港共享辦公室近期卻有起色，《彭博》上月報道，本港共享工作間TheDesk在今年首季度的新會員人數比上一季度上升25%，原因與本港惡劣家居環境有關，表示本地居住環境較小及擁擠，不利於家中工作。

Ooosh Coworking Spaces創辦人Jeffrey Cheng亦表示，近期上門參觀和查詢人數隨疫情放緩大增，表示不少公司因市道變差而需轉型，包括放棄固定辦公室，亦有公司未能決定是否架構重組，暫在共享工作間落腳。

本港連日無人確診新冠肺炎，員工亦將陸續回歸辦公室上班，疫情會否為本地工作環境帶來長遠改變，仍有待觀察。

▲ 本港連續14日無本地感染個案，員工將陸續由在家工作，回歸到辦公室上班。（資料圖片）