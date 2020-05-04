從隔離心理入手 打贏抗疫持久戰

居家抗疫、保持社交距離，是阻止病毒傳播的重要手段。雖然疫情近日有所放緩，惟市民抗疫亦有所鬆懈，抗疫隨時前功盡廢。這些行為在外界看來出於「自私」，背後卻可能受到其他心理因素影響，社會不妨嘗試理解抗疫民眾的心理狀態，找出讓大眾安然度過居家抗疫日子的方法。

自1月底政府宣布公務員均改為在家工作，並呼籲私人機構跟隨，至今本港進入抗疫緊張狀態已經超過三個月。惟長期處於隔離和限制活動的狀態，人們的心理健康可能轉差。

心理學文獻 指隔離有礙心理健康

因應嚴峻疫情，英國一班心理學家回顧了全球24篇研究隔離檢疫對人民所造成心理影響的文獻，涵蓋SARS及伊波拉等疾病爆發時，醫護人員和市民接受隔離檢疫的情況。大多數文獻均指出，隔離檢疫對人們心理健康造成不良影響，研究對象普遍出現心理困擾和障礙，包括情緒低落、壓力、易怒、抑鬱及恐懼等，只有少數人表現積極情緒。

當中有五個研究顯示，接受隔離檢疫的人較未有隔離者，出現心理健康問題的比例較高，例如有28%接受隔離檢疫的父母，出現與創傷相關精神健康障礙的徵狀，較毋須隔離的父母高22個百分點。雖然這些問題或會隨着時間流逝而減退，但亦有可能在數年後仍影響着人們的生活，其中一項研究追蹤沙士爆發三年後的情況，發現曾接受隔離檢疫的醫護人員，和酗酒及酒精依賴徵狀呈正向關係。

與外隔絕資訊不清 易低落憤怒

心理學家又從文獻歸納出，檢疫期間人們出現情緒問題的數個因素。第一是隔離檢疫持續時間，隔離愈久，精神健康狀態便愈差，部分人出現創傷後遺症病徵、迴避行為和憤怒。

憂慮感染是另一因素，他們擔憂個人健康和害怕感染他人，特別是家人。若他們出現類似感染的病徵，便會變得極為憂慮，擔憂自己染病，這種心理狀況可能持續數月。另外，困在家中隔離打破了日常生活規律，無法進行日常活動，減少與他人的社交和親身接觸，也會導致無聊、沮喪，以及被世界孤立的感覺。

此外，檢疫期間食物、水、衣服、藥物等基本生活用品不足，也會造成沮喪，甚至有研究指，受訪者在完成隔離後四至六個月仍伴隨焦慮和憤怒。若政府提供疾病和檢疫措施指令的資訊不足及不清晰，被隔離人士不清楚要採取的行動、隔離的目的，以及不同的風險級別，都令人感到壓力和混亂。

一些外在因素也值得社會留意。例如是因為接受檢疫無法工作，隔離人士出現財政損失和困難，也會產生持久的心理影響，例如焦慮，當中低收入人士的影響更大。此外，完成隔離重新進入社會後，接受檢疫的人士有可能面對他人厭惡、歧視、恐懼的目光，其他人會避開他們，撤回社交活動邀請，僱主怕被傳染，亦未必願意讓他們立即復工。

對抗身心疲勞 難一味靠堅持

另一邊廂，多了市民外出聚會、少戴上口罩，甚至有隔離人士違反檢疫令外出，惹來播毒的疑慮。這些行為可能是「行為疲勞」所致。有心理學家在電台節目中分析，「行為疲勞」是指因持續重複地做同一件事，身心覺得疲倦從而放棄，除非事情對執行者來說非常重要，否則單憑恒心未必能維持下去。這場抗疫戰已超過三個月，部分市民確有可能感到疲憊，選擇暫時降低戒備，重拾社交活動。

雖然近來每日確診數字均錄得單位數甚至是零，市民仍應盡量留在家中，減少社交接觸，否則之前的努力恐怕會「一鋪清袋」。惟「行為疲勞」和長期與外界隔絕的心理負荷，不能只憑堅持克服，政府、社會機構和市民個人均需要採取一些行動，讓所有人都能安心、齊心地度過抗疫日子。

建議1：資訊要適時充足 指示要清晰

在香港，雖然港府每日向市民發放最新的疫情發展，但當局個別事出突然的做法，其背後理據也令人費解，令抗疫業界和市民感到壓力和混亂。例如政府下令特定娛樂場所關閉，卻於生效4分鐘前才宣布，令業界措手不及。

而前綫執行人員錯誤執行抗疫措施，舉例排隊可獲豁免「限聚令」，卻有警員以多於四人為由，驅散排隊等取外賣的食客，同樣令市民無所適從和製造混亂，並產生更大壓力。

政府必須汲取經驗，確保資訊能夠適時、充分和清晰地發布，以減少不確定因素。

建議2：加強網上心理支援服務

本港政府和社會機構可以仿效內地，為檢疫人士和市民提供心理支援服務，疏導他們的負面情緒。

內地中央政府發布了疫情的心理危機護理指南，指導各級政府提供心理疏導、心理健康教育等服務，又設立心理支援熱綫隊伍，透過電話和綫上通訊方式，支援所有民眾。

效內地設熱綫隊 紓民負面情緒

香港機構也可考慮透過網上講座及拍攝影片，在網上提供心理錦囊，教導市民如何紓緩抗疫時的負面情緒。

建議3：確保食用品供應 定期出數據

在疫情陰霾籠罩下，市民稍有風吹草動，便擔心糧食和日用品將會短缺，繼而引發恐慌和搶購潮。當市民陷入恐慌，確保基本物資供應充足，是政府首要工作，尤其當某些國家傳出禁止出口某些必需品時，應盡快與本地進口商溝通，並擬定對策，然後向市民發放最新消息，如考慮像第一輪搶購潮時，從食品和日用品供應商處收集供應數據，集中定期向市民發布，讓市民知悉物資充足，助其穩定情緒。

建議4：重定日常習慣 保持心理健康

最後，市民可以自行採取一些方法，提高個人心理質素。有曾在國際太空站上工作一年的美國退役太空人提議，即使不可親身見面，市民可以利用電話或視像通話，與家人朋友保持聯絡，以免產生孤立感。

大眾亦可選擇替自己設立目標完成一個任務，例如閱讀一本書、透過網上課程學習一款樂器，更有意義地打發無聊時間，以減輕抗疫疲勞。

抗疫路仍漫漫，社會在對抗疾病的同時，也要照顧大眾的心理健康。市民如有需要，亦應諮詢家庭醫生，做好治療及預防工作，保障生理、心理及社交健康，面對抗疫持久戰。

▲ 有多份研究文獻指出，過往沙士及伊波拉等疾病爆發時，被隔離者多出現心理困擾和障礙的徵狀，包括壓力、易怒及焦慮。（資料圖片）