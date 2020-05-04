全民派港創口罩 嚴控質素拓新機

香港昨日連續14天沒本地新冠肺炎個案，政府料將放寬部分防疫限制。港大教授袁國勇認為，公眾今後仍須繼續戴口罩，更透露創科局將全民派發可重用口罩。港府宜汲取海外相關政策的教訓，嚴控質素及物流分發，繼而對外力銷自主研發的材料技術，助環球解決口罩短缺和廢棄問題。

日本派罩錯漏多 港嚴防貴又差

港大微生物學系講座教授袁國勇昨天指出，瑪麗醫院實驗證明，新冠病毒主要靠口中飛沫傳染，故大家需要口罩，香港迄今做得最好的正是全民戴罩，也是唯一不可放寬的措施。

環顧全球，新加坡、日本、以色列、比利時等近期均免費向公眾派發可重用布口罩，但風評參差，港府尤要警惕日本的經驗。

日本首相安倍晉三豪斥466億日圓（約34億港元）外購布口罩，冀於外科口罩短缺下，遏制疫情，惟錯漏百出，如每個家庭只分得兩個細小口罩，更屢屢混入毛髮、霉菌以至昆蟲。

港府目標全民派罩，可確保無人被遺漏，卻又衍生出產能和分發的問題。日本要於兩個月內盡派口罩，物流花費高達128億日圓，甚至貴過只值約90億日圓的口罩。台灣於便利店實名取罩是本港可考慮的方案；若安排郵局取貨，更能做到便捷私隱兼備。

隨着日本要退回大量次貨，以及愈來愈多國家勒令戴口罩助社會復常，創科局投入8億元研發的可重用口罩，以及本地其他既有技術，皆有潛力外銷。

港納米口罩獲獎 外銷全球抗疫

公營的應用納米及先進材料研發院（NAMI）早於2017年已夥拍本地藥廠研發出得獎納米纖維口罩，卻一直未獲醫管局選用，只好自行打入澳門。醫管局近月研究以它取代短缺的N95呼吸器，始發現過濾力毫不遜色，還更貼臉舒適，凸顯官方錯過助它茁壯擴產的先機。

事實上，NAMI姊妹機構香港紡織及成衣研發中心聯同理大研發出的可水洗防菌口罩，亦連奪國際獎項，普通布口罩難望其項背，加上私人的各式可換濾芯、光觸媒口罩，港府只要小推一把，本地口罩勢能如南韓新冠病毒試劑般，打響國際名堂。

大城市如香港現時每月動輒消耗數以億個膠製即棄外科口罩，棄置後難以分解，凡是稍微關注環保的地方，今後定必更偏向可洗口罩。

據創科局表示，研發及生產可重用口罩的籌備工作，已踏入最後階段。局方敲定最後詳情時，尤應以日本所遇困難為鑑，做好質素管制、物流分發，兼利用背靠廣東的優勢，滿足自身需要後力促外銷，令香港於國際舞台擔起更重要的抗疫角色。

責任編輯：黃鑠安