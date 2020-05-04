「瑞德西韋」是甚麼？ 國際版 2020/05/04 分享： 瑞德西韋（remdesivir）是美國藥廠吉利德的產品，當初開發是為了治療伊波拉病毒。到今年2月，華府宣布研究以瑞德西韋對付新冠肺炎。 瑞德西韋屬於抗病毒藥物，理論上是透過攻擊病毒在細胞內複製所需的酵素 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 抗疫新藥瑞德西韋 美批准用今派醫院 今日 抗疫新藥瑞德西韋 美批准用今派醫院 巴郡首季蝕3881億 盡沽4大航空股 今日 巴郡首季蝕3881億 盡沽4大航空股 日疫情暫見頂 緊急令擬延至月底 今日 日疫情暫見頂 緊急令擬延至月底 最新專欄文章 更多 美3大航空公司 要求乘客戴口罩 2020/05/02 美3大航空公司 要求乘客戴口罩 總統引國防生產法 美企特事特辦 2020/04/30 總統引國防生產法 美企特事特辦 肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機 2020/04/29 肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機 美制定復工時間表 有何準則？ 2020/04/28 美制定復工時間表 有何準則？ 紐約州感染人數 為確診10倍？ 2020/04/25 紐約州感染人數 為確診10倍？ 新冠肺炎 瑞德西韋 治療 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入