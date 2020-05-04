「瑞德西韋」是甚麼？

瑞德西韋（remdesivir）是美國藥廠吉利德的產品，當初開發是為了治療伊波拉病毒。到今年2月，華府宣布研究以瑞德西韋對付新冠肺炎。

瑞德西韋屬於抗病毒藥物，理論上是透過攻擊病毒在細胞內複製所需的酵素

...