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「瑞德西韋」是甚麼？

國際版 2020/05/04

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瑞德西韋（remdesivir）是美國藥廠吉利德的產品，當初開發是為了治療伊波拉病毒。到今年2月，華府宣布研究以瑞德西韋對付新冠肺炎。

瑞德西韋屬於抗病毒藥物，理論上是透過攻擊病毒在細胞內複製所需的酵素

...

欄名 : 知識庫

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