另一位想成為中國版馬斯克的八〇後創業者是李想，把他的電能車品牌都改名叫做理想汽車。這八一年出生的小伙，二〇〇〇年不到二十歲就創業搞網站泡泡網，也算是中國早期較成功的垂直網站之一，李想也自然成為當年的IT神童和新經濟生力軍。

事實上，中國本土製電能車現在可說是低調冒起中，當然，特斯拉早前高調在上海設廠，極速投產又減價推出，知名度始終佔優。但其實，現在內地要爭電能車未來市場的新企業上百家，人人虎視眈眈，因為都知道，那是終要來臨的全中國汽車市場換代的需求。中國政府在國策上，暗地裏也一直想減少國民對外國車的依賴。之前引進外國牌子車在內地生產，一定要和本土車廠合作，日本車系多在廣州，大眾則和一汽合作，在長春簡直有個汽車城一樣的製造及勞動生態。這些落地產業，都有為國產車業輸入技術及提供管理學習的意圖。

在這批新電能車弄潮者中，較有知名度是蔚來，早前見到它和媒體多有合作（李想也是初創人之一），形象上較進取，最近也引入七十億元的新投資。李想在祝賀蔚來這次引資成功，即發表他的存活論，認為中國市場雖然夠大，但上百家新造汽車企業中，最終存活下來的可能只有三家，點名希望是理想、蔚來和小鵬（小鵬汽車作為一個品牌名確實差強人意）。

就像瑞幸說故事要做中國星巴克，誰能證實自己能成為中國特斯拉，似乎都會搶佔中國概念先機，在未來海外IPO佔優勢。於是，這裏出現的是一個典型的中國市場迷局，純邏輯上看來，確是存在着一個極大的潛在市場空間有待佔據，但人多事雜，數據不清，不知情者其實搞不清哪家企業才真靠得住。