近日，愛上烘焙，每星期都會到上海街入貨。這天Bonnie放假，跟我來湊熱鬧。對於我近日迷上烘焙，她並不看好：「我猜你只是三分鐘熱度。」

我堅定地說：「該不會的，只是，疫情過後，不會做得那麼頻密吧！畢竟，爸爸愛吃麵包早餐，希望他能吃得健康點，所以，一星期也會做一兩次，而且，我很享受做麵包的樂趣。」

「附近有連鎖藥房分店嗎？今天特價日，我要補購維他命C。」她突然問。

我笑着提議：「去果欄買吧！更便宜。」

她感到很奇怪，問道：「果欄也有得買？」

「現在是新西蘭奇異果盛產的季節，吃一個大裝的金奇異果，已有二百四十二毫克維他命C，而女士每日只需七十五毫克，就算不完全吸收，吃一個已很足夠。」我解釋。

她恍然大悟，說說：「好！去看看。」

雖然是平日，果欄也堆滿人，她看了一會：「一百元六個，嘩！十六元一個，很貴啊！何不乾脆吃維他命C補充品。」

我沒好氣地說道：「這是大裝奇異果，比平日那些普通版的大一倍。吃半個已能滿足每天維他命C的攝取量了。」我再游說：「很多皮膚白滑，身形健美的女士也視奇異果為恩物，除了因為維他命C可幫助吸收骨膠原外，其鉀質的含量僅次於香蕉，有效減少水腫問題，而且也是腸臟益菌的食糧，有助排便，最重要是熱量不高，一個大的（約一百五十克）只有九十一卡。」

她被我動搖了，高興地說：「都好！一舉三得。你平日也會吃半個嗎？」

「我每天會吃半個，通常餘下半個用保鮮紙包着留待另一天吃。」我說。

她急不及待搶着說：「有人說，切開的生果不適宜放太久，否則維他命C會大大流失，我可幫你吃半個。」

計算精密的她，每次都向我打主意。