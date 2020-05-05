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芬蘭創作組合為抗疫畫暖心插圖 心理治療師疫情下安撫焦慮不安感

副刊版 2020/05/05

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新冠肺炎蔓延全球，許多人因避免聚眾易感染而悶在家，加上多接觸疫情新聞，情緒難免受波動。芬蘭創作組合CupOfTherapy則運用他們的招牌黑白動物插畫，搭配上溫暖簡潔的文字，在疫情下以藝術的力量與大家

...

欄名 : 防疫訊

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