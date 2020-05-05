芬蘭創作組合為抗疫畫暖心插圖 心理治療師疫情下安撫焦慮不安感 副刊版 2020/05/05 分享： 新冠肺炎蔓延全球，許多人因避免聚眾易感染而悶在家，加上多接觸疫情新聞，情緒難免受波動。芬蘭創作組合CupOfTherapy則運用他們的招牌黑白動物插畫，搭配上溫暖簡潔的文字，在疫情下以藝術的力量與大家 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 荷蘭梵高博物館免費網上資源 玩Board Game看名畫填色展創意 2020/05/04 荷蘭梵高博物館免費網上資源 玩Board Game看名畫填色展創意 留家防疫人人變廚神 上YouTube跟世界星級大廚學藝 2020/05/02 留家防疫人人變廚神 上YouTube跟世界星級大廚學藝 疫情下零收入 運動員變陣自我增值 2020/04/30 疫情下零收入 運動員變陣自我增值 社企•義工 疫情下維持營運 2020/04/30 社企•義工 疫情下維持營運 風雨無改派飯20年 餐廳東主冀以生命影響生命 2020/04/30 風雨無改派飯20年 餐廳東主冀以生命影響生命 疫情 新冠肺炎 治療 正能量 繪畫 芬蘭 赫爾辛基 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入