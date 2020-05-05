儲局顛覆市場 投資界大佬交戰 評．析．天下版 2020/05/05 分享： 在剛過去的周末，股神巴菲特（Warren Buffett）在股東會上大讚聯儲局決策者，以緊急減息及全方位放水成功救市，並一再重申相信美國最終跨過困難，市場一般解讀為向投資界派定心丸。但股神表面樂觀的言 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 環球大放水 房地產有望「黃金化」？ 2020/05/04 環球大放水 房地產有望「黃金化」？ 交易講場 - 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起 2020/05/02 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起 交易講場 - 滙豐業務啟示 港銀壞帳不太壞 2020/04/30 滙豐業務啟示 港銀壞帳不太壞 交易講場 - A股加入救市 註冊制拓融資渠道 2020/04/29 A股加入救市 註冊制拓融資渠道 交易講場 - 許正宇接掌財庫局 工作重點有路捉 2020/04/28 許正宇接掌財庫局 工作重點有路捉 疫情 新冠肺炎 經濟 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 美元 減息 銀行 指數 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入