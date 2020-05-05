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儲局顛覆市場 投資界大佬腦交戰

評．析．天下版 2020/05/05

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在剛過去的周末，股神巴菲特（Warren Buffett）在股東會上大讚聯儲局決策者，以緊急減息及全方位放水成功救市，並一再重申相信美國最終跨過困難，市場一般解讀為向投資界派定心丸。但股神表面樂觀的言

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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