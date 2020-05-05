鹵莽行山客遇險 搜救費自付？

本港在新冠肺炎疫情下，市民更熱衷行山遠足，惟不少人罔顧個人安全，恐令意外橫生。外地已針對鹵莽登山客設罰款，讓納稅人毋須為不負責任的行為埋單，更或起阻嚇作用。

今日立夏，但上周六已有登山客在大埔八仙嶺懷疑中暑，需由直升機送院。本港自疫情爆發以來一直有人低估山路難度、天氣狀況或個人能力，以致意外頻生，今年首3個月至少有10人意外死亡，上月底就有女子不幸在飛鵝山「自殺崖」失足墮斃。

曾有消防搜救被困者 墮崖殉職

該處早已被漁護署列為高危地點、呼籲行山人士避免前往，但致命意外發生後不久，近日再有外籍人士在同一地點作出疊羅漢、倒立等高危動作「打卡」，引起網民熱議。部分行山客的鹵莽行為不但危害個人安全，更可累及他人，2017年有消防員在搜救行山被困的情侶時，墮崖殉職。

市民在行山遠足時遇上危險，可向政府飛行服務隊求救，而飛行服務隊的服務一直免費。然而，搜救所涉及的費用不菲，惡劣天氣下的搜救工作難度更大增，鹵莽登山客的行為卻終要由納稅人埋單，難免構成不公。

台灣花蓮縣早在2017年已開始實施《花蓮縣登山活動管理自治條例》，禁止進入未開放的山域、或自行開闢新路徑，當地前年有7名登山客因擅闖未開放山域而釀成一人意外死亡，當局出動直升機搜救後向其餘6人收取92萬台幣，每人另外罰款6,000台幣。

有外國政府立例 收搜救費及罰款

美國新罕布什爾州早在2008年實施一項法例，除令州政府有權向鹵莽遠足人士收取搜救費用的權力，被罰款的人士若拒絕繳費，則會免去駕照、狩獵及釣魚牌照。

巨額罰款難免會有一定爭議，例如美國亞利桑那州前年提出的俗稱「愚蠢登山客法例」（Stupid Hiker Law）便未能成功通過，因當地政府擔憂較難判斷求救者是否真的「愚蠢」，恐令政府面臨大量官司訴訟。

新罕布什爾政府為減少有關爭議，及應付搜救的龐大開支，在2015年推出Hike Safe登山保險計劃，熱衷遠足的人士可購買一張Hike Safe卡（個人價每年25美元、家庭價每年35美元），以便在有需要被搜救時免因個人疏忽支付大量罰款，但極端疏忽者仍可被罰款。

行山固然是有益身心的活動，但港府需考慮是否需要更為嚴厲及具阻嚇力的措施，免得部分人士的自私行為、損人又不利己。

▲ 市民行山遠足前應做足準備，切勿單獨進行，並預先把行程告知親友。（資料圖片）