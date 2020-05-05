彈性上班報酬高低 外送步兵首要考慮 行政人員版 2020/05/05 分享： 由於新冠肺炎疫情關係，屢有商戶無限期停業、裁員、減薪的情況出現，不少打工仔陸續以兼職形式，甚至轉行全職加入步兵行列。 目前在香港規模較大的外送平台如戶戶送（Deliveroo）、foodpanda、 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 電競聯盟聘打機專員 喜愛玩《動物森友會》 2020/05/04 電競聯盟聘打機專員 喜愛玩《動物森友會》 美影音串流平台挑戰 2天看完24小時紀錄片 2020/04/30 美影音串流平台挑戰 2天看完24小時紀錄片 《哈利波特》電影馬拉松 招募「麻瓜」「魔法師」 2020/04/29 《哈利波特》電影馬拉松 招募「麻瓜」「魔法師」 機構今夏實習計劃 即日接受網上申請 2020/04/28 機構今夏實習計劃 即日接受網上申請 迪士尼孫女抨公司指高層未照顧前綫 2020/04/27 迪士尼孫女抨公司指高層未照顧前綫 疫情 兼職 Deliveroo 全職 foodpanda Uber Eats 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入