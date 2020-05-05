彈性上班報酬高低 外送步兵首要考慮

由於新冠肺炎疫情關係，屢有商戶無限期停業、裁員、減薪的情況出現，不少打工仔陸續以兼職形式，甚至轉行全職加入步兵行列。

目前在香港規模較大的外送平台如戶戶送（Deliveroo）、foodpanda、

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