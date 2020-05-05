疫後重建經濟 首要谷旺本地消費

本港首季GDP增長大幅倒退，推動經濟的三頭馬車均「死火」，出口和投資短期難以反彈，惟有靠消費來谷經濟。港府應趁疫情緩和，放寬限聚令和停業令，商家亦須設法自救，以平靚正策略來吸客，才能將市民積壓已久的消費力釋放出來，恢復經濟活力。

國際疫情未退 中美貿戰恐重燃

統計處昨公布首季GDP預估數字，按年下跌8.9%，是1974年以來最大跌幅，且連跌4季。除了政府消費開支外，作為經濟三頭馬車的出口、投資和私人消費均持續錄得負增長。在當前疫情緩和，已連續15日沒有本地感染個案，但財政司司長陳茂波指本港經濟陷入深度衰退，對來季經濟未許樂觀。

事實上，國際疫情仍未受控，即使歐美有部分國家已開始復工，但存在疫情反彈風險。即使疫情趨緩，經濟也難以短期回復舊觀，民眾收入和對外商品需求也相應減少，令本港出口仍受壓，短中期難以向好。

即使外國疫情減退，全球都不敢貿然取消封關措施，令國際旅客和旅遊投資難以反彈。本港機管局雖預購50萬張機票，準備在疫後送給全球旅客和本港居民，但疫情不知何時了，機票不知何時才能迎來主人。

與此同時，美國總統特朗普為了轉移國民對其抗疫不力的視綫，正不斷藉口指中國隱瞞疫情導致美國受累，威脅用新關稅作為終極懲罰，令人憂慮中美貿易戰有再開打風險。香港身處中美夾縫之間，經貿將難免受波及，令港商更不敢貿然投資。

正因出口、投資和旅遊業短期難望有好轉，當前急務是先谷旺本地消費，成為推動經濟復甦的動力。隨着疫情輸入受控，社區連續15天零確診，港府是時候將限聚令由4人放寬至6或8人，讓食肆可多做生意，並且讓相對低風險的行業，如美容、按摩和戲院，在做足防疫措施下恢復營業，令相關從業員復工，重新有收入，否則很多行業在熬不住下可能結業，進一步推升失業率。

寬限聚令紓困 促市民開心消費

企業亦須出招自救，尤其是設法將市民的消費力釋放出來。英航前年的調查顯示，港人平均一年外遊3次，而旅遊酒店預約平台Luxxzy今年初的調查顯示，50%港人平均花4萬元在外遊，其中15%更花12萬元。港人當前無法外遊，若能將其原先準備花在外遊的預算釋放出來，將有利刺激本地經濟。

企業應以平靚正作招徠，目的不是增加市佔率，而是為了求存。例如食肆可推出優惠價放題，令人覺得價錢超抵，卻可享受高質素美食，既可吸客，亦可令餐廳保持運作。在台灣，有餐廳與酒店合作，顧客在餐廳單一消費滿5,000元新台幣（1,300港元），便可免費入住酒店一晚，既提升餐廳生意，又可增加酒店入住率，而這種雙贏方案值得港商參考。

港府和商界應攜手催谷本地消費，而市民作為本港一分子，也應盡量開開心心外出消費購物，才能燃點社會逐步復原、經濟復甦的希望之火，也加強外地人來港的信心。因此各行業都應先盡力搞活本地經濟活動！

責任編輯：陳楚源