開發有效疫苗 需時多久？

新冠肺炎全球大流行，要真正擊敗病毒，便需要研發疫苗並廣泛接種，全球已知的研發小組便有40多個，但疫苗始終可望而不可即。

一般而言，生產一種有效而安全的疫苗需要5到10年時間。有專家提出，即使是新冠肺炎危

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