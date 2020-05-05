開發有效疫苗 需時多久？ 國際版 2020/05/05 分享： 新冠肺炎全球大流行，要真正擊敗病毒，便需要研發疫苗並廣泛接種，全球已知的研發小組便有40多個，但疫苗始終可望而不可即。 一般而言，生產一種有效而安全的疫苗需要5到10年時間。有專家提出，即使是新冠肺炎危 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 特料美10萬人染疫亡 稱已拯救數百萬人命 今日 特料美10萬人染疫亡 稱已拯救數百萬人命 澳洲解封後疫情反彈 新症2周高 今日 澳洲解封後疫情反彈 新症2周高 歐逐步復工 西葡強制搭車戴口罩 今日 歐逐步復工 西葡強制搭車戴口罩 最新專欄文章 更多 「瑞德西韋」是甚麼？ 2020/05/04 「瑞德西韋」是甚麼？ 美3大航空公司 要求乘客戴口罩 2020/05/02 美3大航空公司 要求乘客戴口罩 總統引國防生產法 美企特事特辦 2020/04/30 總統引國防生產法 美企特事特辦 肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機 2020/04/29 肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機 美制定復工時間表 有何準則？ 2020/04/28 美制定復工時間表 有何準則？ 疫情 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入