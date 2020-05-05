港產屈臣氏口罩 預計5月中發售

最近香港嘅疫情雖然緩和咗唔少，但大家千祈唔好鬆懈，最緊要繼續戴口罩。噚日黛安聽到個好消息，就係屈臣氏集團宣布旗下屈臣氏實業已改建部分廠房設施，設立咗無塵車間生產綫，即將推出香港製造嘅自家品牌口罩，首批口罩WatsMask WeCare，今個月中就會公開發售喇！

其實疫情爆發之初，屈臣氏已經好努力喺全球搜羅口罩，但市場需求龐大，經評估環球供應量後，3月決定籌備口罩生產，短短一個月內改建位於大埔嘅屈臣氏蒸餾水廠房部分設施，設立符合ISO 14644-1 CLASS 8標準嘅無塵車間。廠房現時備有6條全天候自動生產綫，每星期會有1日停產，進行定期紫外綫消毒兼清潔廠房環境同設備，以確保衞生安全。

屈臣氏集團首批生產嘅口罩係採用3層過濾防護設計，內層柔軟親膚，仲採用獨立包裝，經SGS測試，符合B.F.E.同P.F.E細菌同顆粒過濾率超過99%，所有口罩批次已經安排ASTM Level 1 & 2認證。

黛安聽屈臣氏實業董事總經理陳雲美講：「屈臣氏蒸餾水係本港家喻戶曉嘅品牌，一向秉持『We Care關懷香港每個人』嘅理念。今次口罩盒上印有Care For U嘅打氣字句，希望在抗疫路上為香港人嘅健康出一分力。」首批口罩5月中起，就會喺香港屈臣氏分店同電子商店陸續公開發售，每盒30片只售$79.9，易賞錢會員仲有獨家優惠$69.9！

本文轉載自《晴報》

▲ 屈臣氏自家品牌口罩盒上印有Care For U的打氣句子。