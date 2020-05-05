慶祝TGC 20周年 煤氣公司推限時優惠

近期流行「自煮」，唔少人入廚大顯身手。黛安知道，煤氣公司為咗慶祝TGC 20周年，將推出「夏の煮食祭」第一浪「初夏の米祭り」限時優惠，精選TGC煮飯寶系列及林內明火煮飯鍋，方便大家煮好餸配靚米飯。

聽公關姊姊介紹，TGC煮飯寶系列獨有內置自動煮飯爐頭，最快18分鐘就煮好飯，仲可以煮到白酒海鮮飯、素食千層麵等創意特色美食㗎。至於林內明火煮飯鍋RTR300D，用中火煮大約8分鐘，再焗15分鐘就可以煮出軟綿綿煙韌嘅米飯，勁過一般需時約45分鐘才煮成飯嘅電飯煲！

趁現時有限時優惠，黛安都想買番一個啊！即日起至7月15日或之前，買TGC煮飯寶系列產品即時減$500，仲可額外獲贈$200名氣廊禮券。購買任何煤氣爐具產品，亦可用優惠價$268換購林內明火煮飯鍋乙件（零售價$670），真係好抵。為咗配合今次「初夏の米祭り」推廣，原來煤氣公司仲會推出全新嘅「明火煮飯好生活」網站，並會提供一系列「懶人一煲搞掂食譜」，刺激下大家嘅煮食靈感，有興趣可瀏覽http://www.towngasappliance.com/newsletter/ricecooking睇下。

本文轉載自《晴報》

▲ TGC煮飯寶系列及林內明火煮飯鍋各有特色，用來煮食同樣方便快捷。