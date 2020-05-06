頭暈是臨床多種疾病的共同症狀。中醫概括各種頭暈症狀為「眩暈」，可見於高血壓、低血壓、耳水不平衡、耳石症及椎基底動脈循環不全等。頭暈其實可再細分為眼花的頭暈（Dizziness）及天旋地轉的眩暈（Vertigo），前者見於中西醫多種疾病，後者天旋地轉常涉及內耳病症。以下將介紹中醫如何鑑別幾種常引起暈的病症。

低血壓頭暈為大腦供血不足所致，症狀特徵為眼花不適、頭重腳輕，但不具有天旋地轉感，並常與體位改變有關，例如患者由低位置突然站起來時誘發頭暈。此外，患者常伴有面色蒼白和疲倦懶言等病狀，中醫常辨證此類型頭暈為氣血虧虛或心脾兩虛證。

高血壓頭暈不具備天旋地轉感。即使大部分患者高血壓初期並不出現症狀，只有小部分人會出現頭暈，症狀多伴見頭目脹痛、後頸牽拉不適等。中醫辨證高血壓頭暈者常為肝陽上亢證型，患者常伴有面紅目赤、急躁易怒、腰膝痠軟，頭暈症狀隨情緒起伏變化。

耳水不平衡又稱為「美尼爾氏綜合症」，患者是有天旋地轉感。耳水不平衡與內耳前庭積水有關，症狀發作時常並發耳鳴及聽力下降問題。患者開眼時症狀加重，閉眼稍減，症狀如坐舟中，遷延數天。此病症多見於中老年人，並以女性患者居多。中醫辨證多為風痰證型，症狀常並見胸悶作嘔、胃脹及無胃口等症狀。

耳石症又稱為「良性陣發性位置性眩暈」，症狀有天旋地轉感，原因與內耳半規管耳石移位有關。患者每當轉身症狀出現，但歷時不長，或多見約半分鐘便減退，倘若由另一側轉身，症狀卻未復出現。耳石症臨床多可以耳石復位手法改善。中醫辨證多見為內風及血虛證型。

椎基底動脈循環不全（VBI），又稱椎動脈供血不足。患者症狀沒有天旋地轉感，與體位高低改變無關，但頭暈發作與頸椎位置，例如轉側仰頭有關。由於頸椎錯位壓迫椎動脈，或因刺激交感神經，誘發內聽動脈痙攣所致。中醫辨證可見為血瘀或氣血虧虛證型，觸診可發現頸椎關節病變存在。

頭暈為多種疾病的共同症狀，而暈又細分為頭暈或天旋地轉的眩暈。所以若當暈症狀遷延日久，更甚加重，或出現四肢其他症狀，還是應當正視病因。如對以上內容有疑問，應向相關醫療人員查詢。