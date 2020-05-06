內地稱B站的Bilibili視頻平台「出圈」了，意即在本身的圈子中已很有名，但再突圍而出，變成全國有名。B站原本的圈子，是九五後○○後青少年，特別是次文化和動漫愛好者。

那憑甚麼出圈呢？前天晚上，襯合五四青年節，B站在央視新聞聯播前打了條長兩分鐘的廣告，然後在網上發布了四分鐘加長版。主題是：《後浪》（獻給新一代人的演講），用一個老牌男藝人向年輕人致辭的口吻，配合平台上各種節目和年輕人參與公益事務的畫面，由當晚開始在社交圈洗版。其中引來不少好評的是文案。「一個國家最好看的風景是這個國家的年輕人。」「不用活成我們想像中的樣子，我們這一代人的想像力不足以想像你們的未來」，結語是「奔湧吧後浪，我們在同一條奔湧的河流」、「B站年輕人一起，表達自我，擁抱世界」。

瘋傳後，觀後感開始兩極化，有人說感動流淚，有人指不過是老年人向青少年示好。中肯的應該是：都是我們這些中老年人在轉這條視頻。更多自由派更是看中這句話的諷刺性：「從小你們就在自由探索自己的興趣。」

不過內行人看門道，這條片是否真能打動青少年不重要，在品牌宣傳而言，廣告功能更像是顯得自己已得主旋律認證（文案聽來更像是給小紅粉的說詞），建立出它在優酷、愛奇藝和騰訊三大視頻站以外的獨特佔位（市值曾破百億美元，一點三億用戶雖然不少，但比起三大巨頭則明顯較低），在次文化和大資本出海之間取得平衡。去年，摩根士丹利已把它納入國際性股票基準指數，上月又收Sony公司的投資。據公司資料，B站已作幾十次公開投資，涉及動畫、漫畫、遊戲開發、虛擬偶像、周邊、影視、綫下漫展等，目標是要做迪士尼式的青少年娛樂品牌。