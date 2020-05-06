羅志祥公關危機（一）

甫遇上公關危機，必先評估局面和牌面如何，要考慮的是：一、危機種類（Crisis type）；二、嚴重程度（Degree of severity）；三、這手牌最爛可以去到有幾爛（The worst scenario）；四、這個機構／品牌／人物一向的歷史軌迹（Orbits）如何？因為牽涉的機構／品牌／人物都有其歷史軌迹。若機構／品牌／人物已經醜聞／惡行／關公災難多多，即是在公眾心目中，個底已花，那再爆多一單公關危機，足可埋單。五、以現時的牌面看，最好可以去到有幾好（The best scenario）。

上兩星期，台灣男星羅志祥被前度爆料，指他日日跟不同女性劈腿，還與旗下女藝人、化粧師有不尋常的男女關係，更會與兄弟們進行平常人無法想像的「多人運動」。這類事件，其實在娛樂圈（甚至非娛樂圈）每天都正在發生，只不過羅志祥算是一綫偶像派，所以一爆出來，就令人覺得很juicy。

公眾人物就是一個品牌，羅志祥這場危機，除了可當娛樂八卦新聞外，也可從公關危機角度分析。

一、危機種類：當下公眾認知的，不是與一個人一次出軌那麼簡單，而是無數次與無數N個人在欺騙伴侶下，進行極度縱慾荒誕的活動，那就不能說成是一時意亂情迷不能自已，而是去到個人私德層面，一去到人品私德，公關難拆。

二、嚴重程度：出軌情況也有程度之分，與多人同時淫亂，是出軌個案中最不為公眾接受的，當年Tiger Woods被爆婚外情，更被揭原來同時有多名性伴侶兼好性派對後，形象與名聲即一鋪清袋，事業從此插水。（明續）