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阿里為首中概股捱沽 瑞幸惹的禍

評．析．天下版 2020/05/06

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港股周一急瀉逾千點後昨回穩，騰訊（00700）為首科網股反彈力強，唯獨龍頭科網股阿里巴巴（09988）繼續斯人獨憔悴，股價逆市偏軟。阿里股價轉弱非今日始，更有與其他中概股集體走弱之勢，相信還是受瑞幸咖

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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