阿里為首中概股捱沽 瑞幸惹的禍 評．析．天下版 2020/05/06 分享： 港股周一急瀉逾千點後昨回穩，騰訊（00700）為首科網股反彈力強，唯獨龍頭科網股阿里巴巴（09988）繼續斯人獨憔悴，股價逆市偏軟。阿里股價轉弱非今日始，更有與其他中概股集體走弱之勢，相信還是受瑞幸咖 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 儲局顛覆市場 投資界大佬腦交戰 2020/05/05 儲局顛覆市場 投資界大佬腦交戰 交易講場 - 環球大放水 房地產有望「黃金化」？ 2020/05/04 環球大放水 房地產有望「黃金化」？ 交易講場 - 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起 2020/05/02 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起 交易講場 - 滙豐業務啟示 港銀壞帳不太壞 2020/04/30 滙豐業務啟示 港銀壞帳不太壞 交易講場 - A股加入救市 註冊制拓融資渠道 2020/04/29 A股加入救市 註冊制拓融資渠道 金融 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 疫情 新冠肺炎 中國 美國 特朗普 美股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入