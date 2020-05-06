本土度假疫下新趨勢 酒店業商機？

受新冠肺炎疫情影響，各地旅客被迫放棄外遊計劃，令本土度假成為新趨勢，更或為酒店旅遊業帶來新商機。酒店短期內或需發掘方式吸引本地客，度過難關。

美國29%人 被迫暫棄外遊計劃

據英國《每日電訊報》，新冠疫情重創英國人熱衷旅遊的地中海國家如西班牙及意大利，再加上當地經濟不景，令更多國民在本土旅遊，現已佔當地旅遊業81%旅客人數。美國《CNBC》亦報道指，當地3月一項調查發現，29%國民被迫暫時放下外遊的計劃。

外國早有所謂「本土旅遊」（staycation）的理念，其比起外遊有多種好處，省錢、毋須適應時差、支援本土經濟、以及減少遠遊涉及的碳排放。

可慳錢免適應時差 減碳排放

此理念在疫情下成為一大新趨勢，與外遊限制及經濟變差不無關係。

酒店面對外地遊客減少到訪，則需改變思維，注重吸引本地客。

美國普羅旺斯酒店集團旗下酒店紛為住客提供本地遊套餐，包括價值30美元的消費券，只限於酒店內或本地商店消費。邁阿密的Kimpton Epic Hotel更為住客提供減壓套餐，住客可享有按摩、瑜伽課程、香檳等着數，紓緩疫情下累積的壓力。

人們無法到外地旅遊，並不代表無法享有在當地旅遊的體驗，美國Virtuoso集團為原先想去日本旅遊的國民提供體驗式旅遊服務，包括聘用專人帶住客到日式花園體驗日本茶道。

本港酒店業自去年反修例事件以來不斷受打擊，近日有報道指旺角及銅鑼灣不少酒店已需將月租減至6,000元或以下，接近劏房價，五星級酒店情況亦不理想。

酒店吸客 推「毛孩宿一宵」套餐

本地部分酒店為疫境求存，已發掘創意推出新套餐吸引本地客入住，例如佐敦的Eaton Hong Kong在復活節期間曾推出「睇住玩」及「毛孩宿一宵」套餐，分別以電影及寵物為主體。

旺角的Cordis Hong Kong亦曾在上月推出「復活節親子之旅」，讓家長可與孩子齊齊放電。

疫情對全球酒店業帶來龐大挑戰，酒店業可在強調安全及衞生的前提下，嘗試以新方法吸本地客。

▲ 酒店業可在安全及衞生的前提下，嘗試以新方法吸引本地客。（資料圖片）