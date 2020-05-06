「怪獸」通識科 今年題目又爭議

自特區政府於2009年推行「334」新高中學制，摒棄傳統文理分科，把通識和中英數並列為必修科以來，有關通識科的爭議幾乎沒停過。我從美國回港後這十多年來，一直關注及跟進通識科的發展，發現通識科已成「怪獸科」，問題罄竹難書：

過分側重政治題 考生擔心表態

1.最初是要求其他科目的老師轉教通識，當時很多老師怨聲載道。

2.沒有指定教科書，教材不用送審，水平良莠不齊；老師大多依賴報章剪報或校本筆記，學術水平及立場均欠監督。

3.老師容易藉着課堂，向同學灌輸自己的政治立場。

4.教育局把Critical Thinking錯譯為「批判性思考」，直至2014年才接受我的提議，改譯為「明辨性思考」。

5.六大單元既深且廣，卻沒要求同學閱讀典籍，同學欠缺基礎知識，討論流於片面；變成應付考試操練題型及答題技巧，而並非累積知識。

6.筆試以長答題為主，側重考核同學的寫作能力，對語文能力稍遜、特別是數理強文字弱的男生，相當不利。

7.「獨立專題探究」（IES）的做法凸顯貧富懸殊，對家境富裕或家長社會資本（Social Capital）優厚的同學有利。

8.本地通識科在海外院校的認受性不高，中產家長認為無助海外升學，紛紛安排子女升讀國際學校修讀IB課程。

9.通識科必修，間接使同學放棄其他有興趣的科目，人文科目首當其衝，修讀人數亦逐年減少。

10. DSE考試過分側重政治題，多年來一直為人詬病。

每年DSE開考，傳媒都會關注通識科「出了甚麼政治題」，包括：本地政黨與政府管治效能 （02012） 、六四與國民身份認同 （02013） 、立法會組成與拉布 （02013） 、示威遊行與政府管治困難 （02014） 、新聞自由與政府管治效能 （02015） 、香港民主程度與競爭力 （02016） 、立法會選舉與行政長官的管治 （02019） 等等。

題目超中學生認知 考評局捱批

即是說，歷年考核中，只有2017及2018兩年沒有政治題，而且上述題目主要都是必答題（卷一，佔整科評分50%），同學欲避無從。歷年來也有同學及家長反映，在課堂上討論這些擔心是政治表態，考試時擔心答案立場與老師及評卷員立場不同會影響評分。雖然考評局澄清DSE有多重評卷制度，卻從來沒有減低家長及考生的憂慮。既然如此，為甚麼考評局繼續無視家長及考生的擔憂，增添他們的壓力？

細閱歷年題目，不難發現，題目大多提供統計數據、圖表、漫畫及摘錄報章評論等，要求考生分析數據特徵、「有多大程度同意」某種評論、提出例子論證看法等等。然而，政治漫畫、報章評論本身並非學術理論或根據，看不到以這些資料出題來考核同學的意義何在。

考評局依然故我，今年也「不負眾望」，通識試題再度引起熱議。

今年的必答題之一有關香港新聞自由的評分、《公民權利和政治權利國際公約》及社會責任，提及「新聞自由與社會責任互相緊扣」。8分題是「就所提供的資料，指出兩個新聞自由與社會責任之間可能出現的兩難情境。參考所提供的資料及就你所知，闡述你的答案」。

我認為這條題目不單止太深奧，超越一般中學生的認知，同時有謬誤。

首先，《公民權利和政治權利國際公約》（International Covenant on Civil and Political Rights，ICCPR）這些國際公約都有複雜的政治背景，條文多而複雜，需要整體理解。ICCPR中適用於香港的條文，已透過《基本法》第39條及《香港人權法案條例》在本地的法律中生效。但我很疑惑有多少中學老師曾經在課堂上全面教授ICCPR？又有多少同學對ICCPR有透徹了解？

題目只摘錄ICCPR第19條的部分內容，從而指出「由此可見，新聞自由並不是絕對的」。其實第19條下共有三項：

一.人人有保持意見不受干預之權利。

二.人人有發表自由之權利；此種權利包括以語言、文字或出版物、藝術或自己選擇之其他方式，不分國界，尋求、接受及傳播各種消息及思想之自由。

三.本條第二項所載權利之行使，附有特別責任及義務，故得予以某種限制，但此種限制已經法律規定，且為下列各項所必要者為限：

（子）尊重他人權利或名譽；

（丑）保障國家安全或公共秩序、或公共衞生或風化。

要留意的是，ICCPR並沒有條文直接提及新聞自由，我們可以理解為第19條第二項所指的「人人有發表自由之權利」，即表達自由（Freedom of Expression）。再者，ICCPR並沒有社會責任這概念。題目引用ICCPR作為資料，實在難澀。

誤將新聞自由 與社會責任對立

題目的另一個謬誤，是把新聞自由與社會責任放在對立位置，因此要求同學舉出兩難情境。事實上，新聞自由與社會責任並非對立，我們要謀求的，是如何取得平衡。即是ICCPR第19條第三項所指的「經法律規定」的限制，例如，可以報道新聞但不能誹謗他人；在疫情爆發這公共衞生緊急狀態下可限制群聚；為保護兒童立法禁止傳播兒童色情物品等等。這些情境也並非兩難。

而對於如何取得平衡，海外及香港的普通法法庭已有很多指標性裁決及判詞，包括禁蒙面法案、公民廣場案等等。

當中，很多判詞均有提及Proportionality Test（相應驗證法），我則稱之為「合乎比例」，法庭指出了四個原則：

1、目標要合法

2、措施要與目標有合理關係

3、有合理需要的

4、在個人權益及社會整體需要之間取得平衡

由此可見，題目本身並不理想。相信一般中學老師及評卷員對上述條文及概念也未有透徹理解，又怎能要求同學有深度回答？如果只是期望同學泛泛而談填充字數，豈非浪費他們的時間？

倡轉選修 拓人文數理知識面

通識科已成怪獸，流弊積累已久，教育局固然責無旁貸，但在香港考評主導的文化下，考評局更要承擔巨大責任。若考評局改變出題的模式，不再沉迷政治題，通識科的教學內容自然會慢慢轉變。

不過，歸根結柢，我始終認為通識科必須大改革，至少轉為選修科，讓真正有興趣的同學自願修讀，其他同學也可修讀其他科目，包括人文或數理科目，真正擴闊同學的知識面。

▲ 通識科已成怪獸科，流弊積累已久，教育局固然責無旁貸，但在香港考評主導的文化下，考評局更要承擔巨大責任。（資料圖片）