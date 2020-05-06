本港口罩廠招聘 生產綫操作員分3更

新冠肺炎全球大流行，疫情衝擊全球經濟，不少打工仔紛紛被裁員減薪，就業市場環境每況愈下，不過，仍然有行業能夠成功在逆市中突圍而出。早前，全球口罩供應緊張，不少本地商家或熱心人士均投入口罩生產行列，希望為

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