本港口罩廠招聘 生產綫操作員分3更 行政人員版 2020/05/06 分享： 新冠肺炎全球大流行，疫情衝擊全球經濟，不少打工仔紛紛被裁員減薪，就業市場環境每況愈下，不過，仍然有行業能夠成功在逆市中突圍而出。早前，全球口罩供應緊張，不少本地商家或熱心人士均投入口罩生產行列，希望為 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 彈性上班報酬高低 外送步兵首要考慮 2020/05/05 彈性上班報酬高低 外送步兵首要考慮 電競聯盟聘打機專員 喜愛玩《動物森友會》 2020/05/04 電競聯盟聘打機專員 喜愛玩《動物森友會》 美影音串流平台挑戰 2天看完24小時紀錄片 2020/04/30 美影音串流平台挑戰 2天看完24小時紀錄片 《哈利波特》電影馬拉松 招募「麻瓜」「魔法師」 2020/04/29 《哈利波特》電影馬拉松 招募「麻瓜」「魔法師」 機構今夏實習計劃 即日接受網上申請 2020/04/28 機構今夏實習計劃 即日接受網上申請 商業 口罩 疫情 新冠肺炎 香港 經濟 肺炎 服務 產品 行業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入