疫下生活新常態 復業更做好防疫

疫情緩和，港府昨宣布放寬限聚令，容許部分受影響行業復業，務求防疫和穩經濟同時兼顧。惟業界除要嚴守指引外，亦要因應疫情改變了市民生活形態的現實，設法迎合客人防疫要求的新常態，否則生意難復舊觀。

防疫經濟取平衡 適度寬限制

特首林鄭月娥昨宣布，將原定明天屆滿的限聚令和停業令延長14天至本月21日，但鑑於疫情緩和，後天起會放寬限聚令，食肆每枱上限由4人放寬至8人，並容許健身室、美容院、戲院、遊戲機中心、酒吧等行業復業，但須遵守防疫衞生措施指引，卡拉OK、夜店、浴室和派對房等4行業則繼續停業。學校則在5月27日起分階段復課。政府又會向全港市民派發可重用「銅芯口罩」。

林鄭一方面延長限聚令和停業令，一方面卻容許個別行業復業，明顯是因應現實情況彈性處理。疫情只是緩和，尚未受控，從醫學角度看，社區至少要連續28天零確診才可解封防疫措施，但相關措施卻令多個行業叫苦連天。首季GDP下跌8.9%，若政府死守28天零確診才准企業復工，一旦社區突然出現感染個案，則企業又要從頭再等28天，阻延經濟復甦，第二季GDP更難有起色。

專家早已表明，在疫苗出現前，疫情難以消退。既然與疫共存是無法改變的事實，在目前疫情緩和下，港府惟有在防疫和穩經濟之間取得平衡，適度放寬一些限制，讓吊鹽水的行業有喘息空間，恢復一定經濟活力。

惟多個行業仍備受限制。例如，健身室不可開設十多人的大班，教練主要以教班為收入，慨歎復業只能教小班。戲院重開，但沒新片上畫，對生意沒多大幫助。酒吧可復業，但嚴格限制人數和不能有現場音樂表演，且只許客人在飲酒時除口罩，或也會令有些人失去蒲吧摸杯底聊天的興致。

回應疫下新訴求 讓客人安心

食肆每枱可招呼8人，令酒樓最受惠，亦令市民可聚餐歡度母親節，但對茶餐廳和小店卻幫助甚微，因面積有限，每枱仍須保持1.5米距離。有市民可能覺得食肆太擠迫，擔心感染病毒風險增加，可能放棄光顧。

事實上，百日抗疫改變了市民生活形態，相信要過一段較長時間，才能逐步重拾往日軌迹，現在即使疫情趨緩，很多人仍擔心隨時中招，故各行業須回應到顧客的防疫新要求，務求令客人吃得安心，玩得放心，生意才有望出現起色。

此外，政府一直未明確制定企業在疫下的復業停業準則，令業界無所適從，故當局應清晰指引，增加透明度，而企業亦須不斷迎合市民生活新形態，才能在這場抗疫持久戰中活下來。

責任編輯：陳楚源