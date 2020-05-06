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香港再出發大聯盟 發起人大晒冷

大孖沙雲集 李嘉誠李兆基齊齊三父子上陣

政治版 2020/05/06

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香港再出發大聯盟星光熠熠，齊集商界各大家族創辦人和第二代，長實李嘉誠和恒基李兆基家族，都是罕有三父子齊加盟；新世界鄭家純、新地郭炳聯均父子上陣。

兩個傳統英資公司大班：怡和執行主席兼董事總經理班哲明．凱

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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