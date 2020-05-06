香港再出發大聯盟 發起人大晒冷 大孖沙雲集 李嘉誠李兆基齊齊三父子上陣 政治版 2020/05/06 分享： 香港再出發大聯盟星光熠熠，齊集商界各大家族創辦人和第二代，長實李嘉誠和恒基李兆基家族，都是罕有三父子齊加盟；新世界鄭家純、新地郭炳聯均父子上陣。 兩個傳統英資公司大班：怡和執行主席兼董事總經理班哲明．凱 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 3大工作方向 化解危機拒「攬炒」 今日 3大工作方向 化解危機拒「攬炒」 最新專欄文章 更多 全民派理大創科口罩 非內地製造 2020/05/05 全民派理大創科口罩 非內地製造 港府全民派口罩 郵差送上門？ 2020/05/04 港府全民派口罩 郵差送上門？ 健身中心美容院 有望先解禁？ 2020/04/29 健身中心美容院 有望先解禁？ 內地抵港檢疫令 今宣布適度放寬 2020/04/28 內地抵港檢疫令 今宣布適度放寬 港府班子大換血 敲定中央治港方針 2020/04/27 港府班子大換血 敲定中央治港方針 疫情 香港 中國 美國 政治 大學 醫生 創業 學校 工程 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入