紐約州復工4部曲 有何解封標準

紐約州復工計劃分4階段，建築、製造業及某些零售商店作為第一階段，預定5月16日率先復工。到5月底，專業服務行業、更多零售店、地產公司等復工。第三階段為餐廳、酒吧和酒店復工，最後則是戲院及劇場等娛樂場所

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