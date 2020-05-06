紐約州復工4部曲 有何解封標準 國際版 2020/05/06 分享： 紐約州復工計劃分4階段，建築、製造業及某些零售商店作為第一階段，預定5月16日率先復工。到5月底，專業服務行業、更多零售店、地產公司等復工。第三階段為餐廳、酒吧和酒店復工，最後則是戲院及劇場等娛樂場所 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 美媒揭華府內部估算 解封後新症日增20萬 今日 美媒揭華府內部估算 解封後新症日增20萬 法國零號患者 去年12月底已出現 今日 法國零號患者 去年12月底已出現 歐盟牽頭募捐研疫苗 美俄未參與 今日 歐盟牽頭募捐研疫苗 美俄未參與 最新專欄文章 更多 開發有效疫苗 需時多久？ 2020/05/05 開發有效疫苗 需時多久？ 「瑞德西韋」是甚麼？ 2020/05/04 「瑞德西韋」是甚麼？ 美3大航空公司 要求乘客戴口罩 2020/05/02 美3大航空公司 要求乘客戴口罩 總統引國防生產法 美企特事特辦 2020/04/30 總統引國防生產法 美企特事特辦 肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機 2020/04/29 肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機 紐約州 新冠肺炎疫情 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入