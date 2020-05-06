  • 27°C
香港時間 : 2020506日 (三) 02:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

紐約州復工4部曲 有何解封標準

國際版 2020/05/06

分享：

紐約州復工計劃分4階段，建築、製造業及某些零售商店作為第一階段，預定5月16日率先復工。到5月底，專業服務行業、更多零售店、地產公司等復工。第三階段為餐廳、酒吧和酒店復工，最後則是戲院及劇場等娛樂場所

...

欄名 : 知識庫

相關文章

美媒揭華府內部估算 解封後新症日增20萬
今日
美媒揭華府內部估算 解封後新症日增20萬
法國零號患者 去年12月底已出現
今日
法國零號患者 去年12月底已出現
歐盟牽頭募捐研疫苗 美俄未參與
今日
歐盟牽頭募捐研疫苗 美俄未參與

最新專欄文章 更多

開發有效疫苗 需時多久？
2020/05/05
開發有效疫苗 需時多久？
「瑞德西韋」是甚麼？
2020/05/04
「瑞德西韋」是甚麼？
美3大航空公司 要求乘客戴口罩
2020/05/02
美3大航空公司 要求乘客戴口罩
總統引國防生產法 美企特事特辦
2020/04/30
總統引國防生產法 美企特事特辦
肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機
2020/04/29
肉類工廠紛關閉 恐爆糧食危機
紐約州 新冠肺炎疫情 疫情

上一篇文章

法國零號患者 去年12月底已出現

下一篇文章

歐盟牽頭募捐研疫苗 美俄未參與
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

疫下生活新常態 復業更做好防疫
疫下生活新常態 復業更做好防疫
專家樓論 - 負資產 要睇實幾條數
負資產 要睇實幾條數