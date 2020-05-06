7仔 ╳ 迪士尼 推8款奇幻玻璃瓶+竹蓋

疫情下大家心情難免受影響，迪士尼角色一向畀人開心、夢幻嘅感覺，無論大人定細路都鍾意。黛安收到風，7-Eleven下星期三（13日）將首次推出8套迪士尼人氣角色「奇幻玻璃瓶+竹蓋」，用嚟裝食物或收納小物都得，全部既美觀又實用。

7-Eleven公關姊妹話，今次推出嘅迪士尼「奇幻玻璃瓶+竹蓋」系列，3組人氣角色包括「米奇與朋友系列」、「迪士尼公主系列」，大家喜愛嘅角色共聚一堂，而特別版《魔雪奇緣Frozen》系列，更可一套集齊3位人氣角色，極具收藏價值。

玻璃瓶係用耐熱嘅Borosilicate玻璃製成，耐熱溫度為0°C至100°C，可用來製作冷熱甜品，例如七彩啫喱、紫薯椰汁西米露，更可連食物放喺微波爐內翻熱。此外，玻璃瓶亦可用嚟收納小物，只要將瓶身疊高，就可以節省空間。至於竹蓋係以天然材料製成，除可作隔熱墊或杯墊使用外，蓋上竹蓋亦可將剩餘食物放進雪櫃保存，既方便又衞生。

由5月13日早上7時起至6月23日，只要喺7-Eleven分店購物滿$20（詳情請參閱店內海報）即可獲得印花1個，其後每$10可多獲1個印花，餘此類推，儲夠印花即可換購喇！

本文轉載自《晴報》

▲ 每款竹蓋印上所屬角色圖案，全套拼起來像一幅夢幻圖案！