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改看電子書

行政人員版 04:00 2020/05/06

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在家工作的這段時間，生活上很多方面都發生了改變，而我的閱讀習慣也改為100%電子書。

我從看實體書到電子書，經歷了幾個階段。最初不太習慣看電子書，仍傾向買實體書，只有在書局找不到實體書時，才會在網站下載電子書。後來，我嫌外出時看實體書不方便，買書會買齊實體書和電子書，在家看實體書，外出便看電子書。

在家工作期間，由於幾乎足不出戶，所以也沒有到書局打書釘。每次看完一本書，便上網找其他書，漸漸地習慣了從電話或電腦屏幕上看書，甚至體驗到讀電子書的好處，現在已經沒有需要買實體書了。

改看電子書後，最大的好處是不用再為書本的儲存空間而煩惱，也不用處理書本變舊、變黃甚至生蟲等問題。而且足不出戶也有書本源源不絕地供應，以前看完了一本書後，發覺家裏沒有書本想看的話，便要等周末有時間到書局買書才可以有書看，閱讀習慣有時被迫暫停。

讀電子書還有很多好處，例如要翻查某些讀過的內容，利用搜尋功能便容易得多。做筆記也比較方便，可以將一大段文字複製過去筆記裏，不用抄寫或打字。

我也很喜歡電子書的估計閱讀時間和閱讀進度的功能，這讓我更能計劃每天的讀書時間和進度。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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