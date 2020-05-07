疫症陰霾中重現曙光，抗病毒藥物瑞德西韋首次在第三期比較性研究中，顯示勝利姿態，出產藥廠Gilead一夜間股價飈升。NIAID（美國國家過敏和傳染病研究所）首長Dr. Anthony Fauci（福西醫生），亦在白宮發布會上強調，此陽性結果的重要性。當萬民歡呼喝采之際，不妨客觀問一句：「到底有幾正？」

這項以美國為首的全球性臨床研究，收納共一千零六十三名病情較嚴重的新冠肺炎患者，入組病人必須有肺部感染及血氧濃度下降，隨機抽樣決定接受瑞德西韋或安慰劑，結果發現藥物群組平均在十一天內出院，而安慰劑群組別則需要十五天，相差達百分之三十一，對醫生來說，這結果是「正」，但不是「太正」！

首先，這報告是Interim Analysis（中期報告），由IDSMC幾位成員決定成果，Independent Data and Safety Monitoring Committee（獨立資料及安全監察委員會）負責定期客觀監視研究，相信他們的意見也很中肯，醫生也參與多個IDSMC，明白監察過程相當嚴謹，但這只能是第一部。重要的是第二部Peer Review（同行評審），這研究成果未經評審便大肆發表，絕非行規。

第二，早幾天出院是好事，但最重要還是死亡率，藥物組死亡率是百分之八，而安慰劑組是百分之十一點六，其差別在統計學上並無大分別，因兩組病人入組時嚴重程度定有分別，死亡率一開始便不是相等，故此小量差異難作定論。

注射瑞德西韋反正要連續十天，多住幾天實在影響不大，但最重要是，人類初次有機會能改變這病毒生態，就算不是「太正」的結果，也會被視為「靚貨」出售。

聊勝於無，盼望這只是曙光重現的開始。