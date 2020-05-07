羅志祥公關危機（二）

昨文提及，公眾人物就是一個品牌，羅志祥這場危機，除了可當娛樂八卦新聞外，也可從公關危機角度分析。上文已從危機種類及嚴重程度作出析述，今日續談。

三、最差情景：現在還未是最差的境況，前度必有一些照片甚至影片在手，現在公眾只能幻想，但他日若前度公開（即使不是現在，也是一個長期計時炸彈），那就是「多人運動」實況暴露於人前，而若當中還有其他狀況的話（如：涉及其他知名人士或在場人士神態像服過藥物），那是噩夢中的大噩夢。處理公關危機，必定要考慮到最差情景，要知道手上的牌可以爛成點。而羅志祥目下這個情況，不是最爛，只有更爛。

四、再看他的歷史軌迹，屢有前科，幾年前被人踢爆跟香港女子玩cyber sex。都是那句，這些癖好，在圈中大概並非只得羅志祥喜愛，但他身為華人一綫偶像，如此輕率地給個陌生女子拍下自己赤裸上身兼主動挑逗，除了濫之外，更加是蠢。那時他只是三十出頭，仍可用幾年時間等待事情淡化，但如今已屆「四張」，個底又花，何來再有本錢期望公眾過幾年會淡忘，然後來個翻身？那時已變大叔，即使扭盡六壬，恐亦難翻身。

五、綜合現時牌面看，羅志祥危機今鋪危危乎，以前明星在台灣或香港不能維持人氣，還能跑去內地混。但現時內地亦很防範明星德行「污染」或「教壞」公眾，有嚴控劣迹藝人的做法，所以也未必能打內地市場的如意算盤。

有學生問：若他患有「性上癮」病態，會否令公眾同情？很簡單，只需想想：一綫男性若扣上「性上癮」病態的連繫，會有可能在公眾形象上獲加分嗎？故羅志祥爆出這單荒唐多人運動事件，最好的best scenario，只能去到：一、前度不公開照片／影片；二、或許仍能留在娛樂圈繼續打滾；三、但若想攀回亞洲小天王級別，難矣。