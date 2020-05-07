母親節送禮綫上DIY教學 親製專屬永生花束香水

母親節臨近，又是乖仔乖女孝敬母親的大日子。想DIY手作禮物，卻又怕疫情下與陌生人共聚一室？其實坊間不少手作品牌均推出綫上課程，並將材料直送上門，較特別的有調配專屬香水及製作永生花束，足不出戶都可令母親

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