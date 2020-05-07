新經濟撑港股增長 催化劑續來 評．析．天下版 2020/05/07 分享： 再有未錄盈利的生物科技股IPO熱爆，沛嘉醫療（新上市編號：09996）首兩日公開認購，據報已錄300多倍孖展認購，延續近日生科股投資熱潮。自港交所（00388）兩年前修訂上市規定，為生科股及新經濟股 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 阿里為首中概股捱沽 瑞幸惹的禍 2020/05/06 阿里為首中概股捱沽 瑞幸惹的禍 交易講場 - 儲局顛覆市場 投資界大佬腦交戰 2020/05/05 儲局顛覆市場 投資界大佬腦交戰 交易講場 - 環球大放水 房地產有望「黃金化」？ 2020/05/04 環球大放水 房地產有望「黃金化」？ 交易講場 - 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起 2020/05/02 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起 交易講場 - 滙豐業務啟示 港銀壞帳不太壞 2020/04/30 滙豐業務啟示 港銀壞帳不太壞 香港股票 生物科技股 IPO 新經濟 同股不同權 孖展 第二上市 沛嘉醫療－B（09996） 阿里巴巴－SW（09988） 小米集團－W（01810） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入