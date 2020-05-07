  • 28°C
香港時間 : 2020507日 (四) 03:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新經濟撑港股增長 催化劑續來

評．析．天下版 2020/05/07

分享：

再有未錄盈利的生物科技股IPO熱爆，沛嘉醫療（新上市編號：09996）首兩日公開認購，據報已錄300多倍孖展認購，延續近日生科股投資熱潮。自港交所（00388）兩年前修訂上市規定，為生科股及新經濟股

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

交易講場 - 阿里為首中概股捱沽 瑞幸惹的禍
2020/05/06
阿里為首中概股捱沽 瑞幸惹的禍
交易講場 - 儲局顛覆市場 投資界大佬腦交戰
2020/05/05
儲局顛覆市場 投資界大佬腦交戰
交易講場 - 環球大放水 房地產有望「黃金化」？
2020/05/04
環球大放水 房地產有望「黃金化」？
交易講場 - 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起
2020/05/02
拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起
交易講場 - 滙豐業務啟示 港銀壞帳不太壞
2020/04/30
滙豐業務啟示 港銀壞帳不太壞
香港股票 生物科技股 IPO 新經濟 同股不同權 孖展 第二上市 沛嘉醫療－B（09996） 阿里巴巴－SW（09988） 小米集團－W（01810）

上一篇文章

全新盤搶客 八個月要賣萬八伙

下一篇文章

疫情疊加金融風險 京加緊兩會前拆彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

派罩派錢便捷保私隱 創智能施政新風
派罩派錢便捷保私隱 創智能施政新風
專家樓論 - 全新盤搶客 八個月要賣萬八伙
全新盤搶客 八個月要賣萬八伙