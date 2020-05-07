新經濟撑港股增長 催化劑續來

再有未錄盈利的生物科技股IPO熱爆，沛嘉醫療（新上市編號：09996）首兩日公開認購，據報已錄300多倍孖展認購，延續近日生科股投資熱潮。自港交所（00388）兩年前修訂上市規定，為生科股及新經濟股

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