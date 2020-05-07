居家防疫 煙民添戒煙動力

吸煙危害健康已是常識，吸煙人士更在新冠疫情下成為高危群組，英國或有30萬煙民在疫情下戒煙自保。本港煙民若要戒煙，亦可使用遙距方式，足不出戶接觸戒煙輔導。

新冠肺炎疫情喚起各地民眾的健康意識，YouGov一項調查顯示，英國逾30萬人或因疫情而戒煙，另有55萬人曾嘗試戒煙，也有240萬人減少吸煙，只因愈來愈多證據顯示吸煙會令他們更易感染新冠病毒。

世衞表示，吸煙人士更容易染疫，因為抽煙時手指會碰到嘴唇，增加從手部傳染至口部的風險，其他吸煙產品例如水煙管亦可在社交場合下增加人傳人的機率。

煙民也有可能因肺活量較低而容易患上嚴重疾病，包括肺炎（pneumonia）。

社交隔離 減戒煙者朋輩壓力

疫下多國實施社交隔離，吸煙亦或成為不少人減壓的一種方法，戒煙的決心難免受到影響，惟社交隔離亦可為戒煙機構帶來獨特契機，據美國麻省大學醫學院助理教授Amy Harrington，煙民遠離了同事和朋友，以往的社交習慣被干擾，亦令他們少了朋輩壓力，減少戒煙阻力。

Harrington表示，社交隔離並不代表求助無門，當地有許多機構例如Nicotine Anonymous提供網上戒煙服務及求助熱綫，青少年亦可用MyLifeMyQuit等手機應用程式接觸戒煙服務。加州政府亦有保密戒煙熱綫，除英文以外亦有中文專綫及網頁。

港大前年一份研究報告指，本港在2011年因煙草相關疾病帶來約56億元經濟損失，更造成6,826人直接死亡。

本地吸煙問題近年有見緩和，政府統計處前年的《主題性住戶統計調查第64號報告書》顯示，本港吸煙人口比例在2017年為61.5萬人，吸煙比率是10%，是1982年有統計以來最低，但問題仍不容忽視。

港遙距戒煙計劃 寄藥＋電話輔導

本地煙民若有意戒煙，亦有遙距方式可供求助，例如東華三院戒煙綜合服務中心在疫情期間提供免費的「寄住戒」戒煙計劃，在網上登記後獲郵寄戒煙藥物如戒煙香口膠等，再以電話形式進行輔導。九龍樂善堂「愛．無煙」計劃官方手機App亦提供戒煙資源例如小遊戲及無煙日記，有需要人士亦可透過WhatsApp接受輔導服務（熱綫：67565690）。

身體健康是抗疫第一步，戒煙為自己好亦是常識，但疫情下健康意識提高、及朋輩壓力減少，或能給予更多戒煙的動力。

▲ 疫情下人們健康意識加強，有助減少吸煙人數。（新華社資料圖片）