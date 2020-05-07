科學抗疫+理解民情 疫戰成敗關鍵

一個缺乏市民信任和信心的政府，往往會以為盡力盡早多推一兩項新的措施，便可把惡劣的形勢暫時改善一下，有利下一步施政。於是，領導們想到一項新工作，便推一項，盡力表現出所謂的「急市民所急」。

倉促推行新政 削弱市民信心

這種做法，其實對一個沒有甚麼威望和公信力的政府來說，結果經常只會適得其反，因一些小節未有處理得宜（例如：申請辦法還未妥善安排，已公開宣布有一新項目可供公眾申請），而給市民一種未經深思熟慮，倉促成事的感覺。假如在推行的過程中再有「蝦碌」場面，則甚至會產生反效果，令人懷疑政府領導的能力，進一步削弱市民的信心。而市民的信心不足，又會反過來影響各種措施的效果。如何避免出現一個惡性循環，乃政府領導需要留意的事情。

近期疫情有稍為緩和的迹象，整個社會都期望各種管理限制措施可以放鬆一下。而政府亦聽從各界（尤其是相關專家）意見，重新訂出經修改的安排。但在這段時間裏，有兩大事情是需要政府考慮的。一是當疫情逐步受控後，政府有沒有一個恢復「常態」的路綫圖，以協助市民持續抗疫之餘，又可幫助他們逐步回到「正常」的生活秩序。舉例：將考慮哪些指標（例如本地感染個案數字、對外通關的開放程度）來決定「限聚」措施有幾嚴謹，市民在公眾場所是否必須佩戴口罩等。

恢復「常態」路綫圖 助生活復常

我當然明白，疫情可以表現飄忽，以至官方機構只能見步行步。但如果政府想令市民安心長期抗疫，能夠拿出一張路綫圖，可加強公眾信心，讓他們知道朝着甚麼方向，可持久抗疫。

疫症的一大衝擊，是打亂了市民的生活日常，要努力適應。要求他們「長期作戰」，需要提供一個遠景，管理公眾的期望之外，同時也預早給他們了解到一套新的「正常秩序」大概是怎樣的一回事。

這裏所強調的是「事先張揚」，將不確定的重新納入一個可預算的框框之內。政府能做的和清楚預視的不一定太多，但要給市民一份信心，風險已在預算和控制的範圍之內。這一張路綫圖可能只是一式虛招，但較諸急趕推出未構思成熟的措施，更能穩住民心。

倘再爆疫症 政府是否有備而戰？

二是預早規劃，萬一再出現疫症於社區爆發，市民將會怎樣收到精準的資訊，立即回復高度戒備狀態。在某個意義上，這也是路綫圖的其中一環，只是這不是關於逐步邁向「常態」，而是應付突發逆轉。舉例：將來9月全面復工、復課之後，若出現零星感染個案，那第一階段應採取甚麼措施，下一階段又如何加強力度。這些問題看似不着邊際，相當遙遠，但市民在心裏會期望政府有備而戰，很難忍受另一輪見步行步的臨時措施。同樣，這樣的戒備工作可能也是虛招而已，不過如果不早作準備，到有需要時陣腳大亂，又會削弱市民對政府的信心。

不懂人心民情 抗疫事倍功半

抗疫工作當然是以科學為基礎，但如果不懂人心民情，則往往是事倍功半，不必要的浪費氣力。多了解市民的期望，應是抗疫工作中的重要一環。

▲ 抗疫當然是以科學為基礎，但如果不懂人心民情，則往往事倍功半。（資料圖片）